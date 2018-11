Justicia debe más de 370.000 euros a los abogados del turno de oficio de Ceuta

Los abogados del turno de oficio de Ceuta se han reunido en asamblea este martes en la sede del Colegio de Abogados para exigir el pago de sus honorarios por este servicio, unos humildes honorarios que llevan ya cuatro meses de retraso. La última vez que cobraron, explica la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, fue en agosto y correspondía al mes de junio. Justicia debe ya más de 370.000 euros solo a los 122 abogados del turno de oficio y en toda España son más de 20.000.

“Se trata de una cuestión de dignidad”, defiende Valriberas, recordando que las cantidades que se cobran “son irrisorias” que rondan los 200 euros. El Ministerio de ha comprometido a pagar los retrasos en un plazo de dos semanas y este mismo martes se publicaba la Orden Ministerial en la que se reconocen, después de 15 años de negociaciones, la actualización de los haremos de los servicios que prestan los abogados de oficio.

La clave de estos retrasos está en el macro juicio de la Gürtel, en el que intervienen una veintena de abogados de oficio y cuyos honorarios se negocian aparte al tratarse de casos con sumarios de miles de folios, largos y complejos que no pueden cobrarse igual. La negociación de ese convenio encalló y Justicia decidió no abonar más turnos de oficio hasta que no solventara este convenio, aunque ahora haya “20.000 abogados esperando cobrar”.