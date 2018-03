La plantilla de limpieza viaria exige al Gobierno que aclare el futuro del servicio y critica a Carreira y Al-Lal

El secretario del Comité de empresa de la concesionaria de limpieza pública, Juan Gutiérrez, ha lamentado este jueves que "nadie" aclare a la plantilla si su futuro seguirá ligado a Trace o el contrato se romperá y pasará a depender de Tragsa. "¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto silencio?", ha preguntado el ugetista casi seis meses después de que Fernando Ramos se comprometiese a elaborar en dos una auditoría del servicio.

"Nada" se sabe tampoco delmodificado de servicios que Trace ha entregado "por cuarta vez" y los trabajadores dicen estar "cansados de ser los muñequitos de unos técnicos y de una empresa que desde el primer momento lo hicieron todo mal". "Se va acabando nuestra paciencia porque no podemos seguir sin saber cómo nos vamos a llamar en el futuro o qué va pasar con esos 35 padres de familia que están esperando su incorporación a 35 horas: es de verguenza que todo dependa de unos técnicos y que ellos se lo tomen con tanta tranquilidad", ha lamentado Gutiérrez.

El sindicalista ha reprochado a la presidenta de la Gestora de CSIF, Malika Al-Lal, que haya sido "asustadiza" y que se haya puesto "del lado del Gobierno en vez del de los trabajadores" contra la denuncia por la gestión de la encomienda a Tragsa. "Sería de recibo que ella misma se posicionara de una vez por todas porque no se puede estar en misa y replicando y desde UGT y CC.OO no vamos a parar de luchar y trabajar para que no tenga una representación inmerecida en nuestra empresa", ha avisado.

Al ex consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, le ha pedido "que no se pegue tantos golpes de pecho y deje la demagogia para la política". "Él mira por su bienestar electoral y no debería contar cuentos chinos porque desde la humildad le decimos que debería ser más humilde y menos chulesco, en este caso con la plantilla de Trace, porque no lo ha demostrado en varias ocasiones", ha criticado.

Según el secretario del Comité la denuncia "se interpuso después de muchos avisos y no tiene ningun fin de aprovechamiento, las actuaciones de Tragsa en limpieza afectan gravemente a una parte de la plantilla que lleva 15 años a tiempo parcial, cerrándose las puerta para poder acceder a 35 horas y llevar un sueldo digno para sus familias". "Ese es nuestro fin, velar por el interés y el bienestar de los trabajadores, que para eso somos sus representantes", ha concluido.