Mateos: “Tuve la ocasión de disfrutar de la parcela de embolsamiento este sábado y cruce la frontera en 10 minutos”

No solo la delegada está encantada, también todos los que han usado esta parcela de embolsamiento por la que han de pasar todos los vehículos que se dirijan al paso fronterizo del Tarajal, aseguran desde delegación, que consideran que los ceutíes y los visitantes han comprendido que es mejor espera en la parcela de embolsamiento, “con tu ticket” que hacerlo en una carretera atascada.

En declaraciones a los medios, el portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha aseguado no querer "polemizar mucho" con la obligación para todo conductor de pasar con su coche por la explanada de 10.00 a 22.00 horas para poder cruzar la frontera pero ha insistido en que no le ve "mucho fundamento" a imponer ese rodeo a ceutíes y turistas cuando no haya atasco en la Carretera Nacional.

"La parcela se planteó para los llamados 'coches-patera' y ahora resulta un poco cómico obligar a la gente a dar una vuelta para pasar simplemente por allí y cuando todavía no se sabe si será para siempre o no", ha referido el localista.

Según la Delegación esta imposición ha llegado "para quedarse" pero los coches de los no porteadores gozarán "siempre" de prioridad sobre quienes sí lo sean para dirigirse hacia el paso del Tarajal.