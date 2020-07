UGT alerta de que solo hay siete bomberos de servicio: “Hay que rezar para que no haya un incendio”

El pasado 7 de julio, durante al menos dos veces durante tres horas, el Parque de Bomberos quedó completamente vacío, sin personal. De haber habido una emergencia nadie podría haberla atendido. Nadie. Una situación que han denunciado UGT,CCOO, PSOE y Caballas pero que, así y todo, se ha vuelto a repetir durante toda la semana.

Este mismo viernes, alertan desde UGT, solo hay siete bomberos de servicios esta mañana el Parque: “Están asustados”, explica Antonio Ramírez, de FeSP-UGT. “Los ciudadanos de Ceuta tienen que rezar para que no se produzca un fuego, los bomberos, pobres, están acojinados, están jugando con la vida d eso ciudadanos, están jugando con la vida de los trabajadores por unas miserables horas extraordinarias. Son solo siete bomberos cuando el mínimo es 12”.

La situación este viernes en el Parque de Bomberos es “insostenible”. “Si hubiera uno, dos o tres incendios… y si hay una desgracia ¿qué va pasar.? Si tuvieran un poquito de vergüenza y de dignidad y de conciencia, si tuvieran algo se habría solucionado ya. DE verdad que ya no sábelos qué hacer, lo hemos denunciado, lo podemos denunciar ante el Juzgado, pero mientras viene un juez…¿Qué pasa si hay un incendio y una persona muere o un bombero tiene un percance?¿Eso qué reparación tiene? ¿Qué precio le pone este Gobierno a la vida de los trabajadores?”

Desde FeSO-UGT, Ramírez exige al Gobierno de Vivas que “urgentemente complete los turnos de bomberos, que estamos en el mes de julio, que hay fuego, que nos estamos jugando la vida de los trabajadores y de los ciudadanos. Esto es una irresponsabilidad, una negligencia criminal”.

Las desgracias no tienen reparación, avisan desde UGT, que avisan que irán a la justicia, “pero, claro, si el fuego es hoy no sirve de nada, la urgencia es cubrirlo”. “Estamos preparando una demanda contra los responsables, contra Mabel Deu, consejera responsable, Victor Ríos, director general de Bomberos y la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, la que no tiene dinero, nada más que para nombrar asesores de Vox, que me da igual que sean de Vox o de Vix, son asesores”.