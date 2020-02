Vivas alega que los funcionarios miembros del Gobierno cobran el plus de residencia “para no penalizarlos”

El Gobierno está a la espera del informe de sus servicios jurídicos sobre la sentencia que niega el cobro del plus de residencia los funcionarios que acceden a un cargo electo o entran a formar parte del Gobierno.

“La sentencia no es firme, la sentencia la vamos a recurrir”, explicaba Juan Vivas a preguntas de los periodistas, “creemos que se han hecho interpretaciones indebidas de la sentencia en cuanto a que lleva aparejada una inmediata condición de devolver y creemos que no es así”. Vivas ha argumentado las razones que han llevado a este Gobierno a pagar más a unos consejeros que a otros en virtud de su condición de funcionarios de las Ciudad, manteniendo el pago del plus de residencia.

Creemos que hemos actuado correctamente desde el punto de vista legal y moral y seguiremos las recomendaciones que marquen los servicios jurídicos. Dejar de percibir: esperando a los correspondientes informes sobre las medidas cautelares “Estaba justificada para no penalizar a los funcionarios, no por entender que el consejero que sea funcionario tenga más categoría.”

Vivas ha preferido no aclarar si devolverá o no las cantidades percibidas en concepto de plus de residencia, algo que deberán aclarar los servicios jurídicos de la Ciudad.