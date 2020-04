Opera, jazz, cine, literatura.... Toda la oferta sin salir de casa de la mano de la Alerta Cultural

La Alerta Cultural de la Ciudad sigue con su trabajo de prospección de actividades culturales sin salir de casa para pasar la cuarentena.

🔴🎸🗣 Conciertos y recitales



🔴🎸🗣 18:00 h FRED HERSCH / JAZZ/SWING

https://www.facebook.com/fredherschmusic

🔴🎸🗣 18:00 h. CARMEN BOZA

https://www.instagram.com/holamellamoboza/?hl=es

🔴🎸🗣 Beethoven : Concerto pour piano n°3 ( Alice Sara Ott / Orchestre philharmonique de Radio France)

https://youtu.be/PM0HqmptYlY

🔴🎸🗣 Aquí os dejamos el enlace al One World: Together At Home Special to Celebrate COVID-19 Workers

https://youtu.be/87-ZFjLfBAQ

🔴📖🗣 Lecturas

🔴📖🗣 11:00 h. #UnPlanParaCadaDía con Manel Loureiro

https://www.instagram.com/editorialplaneta/?hl=es

🔴📖🗣 12:00 h. #MiRinconFavorito con Alice Kellen

https://www.instagram.com/editorialplaneta/?hl=es

🔴📖🗣 18:00 h. El confinamiento y las mujeres por Karmele Jaio https://www.instagram.com/eddestino/?hl=es

🔴📖🗣 18:00 h. #Forumdelectura con Santiago Díaz https://www.instagram.com/santiagodiazcortes/?hl=es

🔴📖🗣 18:00 h. Eduardo Mendoza y John Carlin conversarán acerca de cultura, historia y libros https://www.instagram.com/planetadelibros/

🔴📖🗣 19:00 h. Instagram Live con Cristina Morató para hablar de su libro Diosas de Hollywood https://www.instagram.com/cristina.morato.oficial/

🔴📖🗣 21:00 h.Cada noche, Almudena Cid nos leerá un trocito de sus libro "El Mundo de Olympia". El único requisito, todos debemos estar metidos a esa hora en la cama. https://www.instagram.com/almudenacid/

🔴🏛🗣 Museos

🔴📖🗣 Como peces en la Red nos presenta el corto de 2017 内共生 (Inside the Shared Life)

https://www.vdrome.org/erin-espelie



🔴🏛🗣 Teatro y espectáculos

➡🔴 Pagagnini. Espectáculo completo con Ara Malikian

https://youtu.be/CJDVU3fqFHE

➡🔴 The Metropolitan Opera ofrece Nightly "Der Rosenkavalier"

https://www.metopera.org/

➡🔴 Agua, azucarillos y aguardiente

https://youtu.be/OqArGDPoswE

➡🔴 Kamikaze en casa nos trae Hamlet

https://youtu.be/ZtW7b-BuIxU

🔴🏛🗣 Cine



➡🔴 Cines Renoir pone en marcha la iniciativa #RenoirenCorto volumen 5 https://youtu.be/RUdYa5eXzsw

➡🔴 La academia de cine nos presenta su Canal Academía https://www.academiadecine.com/canal/