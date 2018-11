La Sinfónica Hispalense y el Coro de la Universidad de Sevilla, en el concierto de Santa Cecilia

La Consejería de Educación y Cultura y la Sociedad Cultural Amigos de la Música celebrarán la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, con el concierto que la Orquesta Sinfónica Hispalense y el Coro de la Universidad de Sevilla ofrecerán este jueves a las 20.30 horas en el Teatro Auditorio del Revellín.

Las localidades se encuentran a la venta tanto en la taquilla del teatro como en Internet a un precio de 6 euros.

El programa del concierto incluye en la primera parte la 'Pequeña Serenata Nocturna', más conocida como 'Eine kleine Nachtmusik', una de las composiciones más populares de Mozart y en la segunda se escuchará el el Requiem en re menor k 626, la decimonovena y última misa compuesta por Mozart, basado en los textos de la liturgia católica que se celebra tras el fallecimiento de una persona.

Cuenta la leyenda que un día de julio de 1791, un hombre completamente vestido de negro visitó a Mozart en su casa de Viena y le pidió que compusiera un Réquiem para el funeral de un allegado. Nunca le dijo su nombre, ni tampoco el de la persona para la cual estaba destinada la pieza y le exigió no investigar las razones del encargo. Mozart aceptó el trabajo, recibió un adelanto y se comprometió a entregarlo en 30 días, pero por esa época le pidieron componer una ópera para la coronación de Leopoldo II de Austria como rey de Bohemia. Al mismo tiempo trabajaba en La flauta mágica, así que aplazó el réquiem, hasta que el hombre misterioso apareció nuevamente y le preguntó por la pieza.

Mozart, obsesionado con la idea de la muerte, debilitado y muy sensible a lo sobrenatural, pensó que era un mensaje del más allá y, convencido de que la pieza estaba destinada para su propio funeral, comenzó a trabajar en el Réquiem hacia octubre. Alcanzó a componer las primeras tres secciones, los coros y algunas partes instrumentales, pero un mes después cayó enfermo. Mientras estaba en cama, dio instrucciones a su alumno Franz Xaver Süssmayr para continuar la obra, pero no pudo verla terminada: Mozart murió el 5de diciembre de aquel mismo año. Su premonición se cumplió y parte de la pieza fue interpretada en su funeral.

Coro de la Universidad de Sevilla y Orquesta Sinfónica Hispalense

El Coro de la Universidad de Sevilla se fundó en 1961. Proyectado hacia el gran repertorio sinfónico–coral, ha interpretado en los últimos años los grandes oratorios de la historia de la música: desde el Requiem de Verdi y el Requiem Alemán de Brahms hasta el Mesías y el Éxodo de Israel en Egipto de Haendel; el Magníficat, la Pasión según San Mateo, el Oratorio de Navidad, la Pasión según San Juan y la Misa en Si menor de J. S. Bach; la Misa de la Coronación, la Misa en Do menor y el Requiem de Mozart; la Novena Sinfonía de Beethoven, y Carmina Burana de Carl Orff, entre otras obras; también ha puesto en escena las óperas Dido y Eneas de H. Purcell, Theodora (primera representación en España) y Acis y Galatea de G. F. Haendel acompañados por la Orquesta Sinfónica Hispalense y varias orquestas de Conservatorios Superiores. Con conciertos en París, Leipzig, Ulm, Lovaina, Coimbra, etc. Todas estas obras y actuaciones, más actuaciones para televisión, etc., han sido realizadas desde febrero de 1997 cuando fue nombrado director José Carlos Carmona.

La Orquesta Sinfónica Hispalense fue creada por su creada en 1997 como Orquesta Hispalense de Jóvenes Intérpretes para acompañar al Coro de la Universidad de Sevilla, tomando como base a los mejores alumnos del Conservatorio Superior de Música de la ciudad, esta agrupación ha crecido en madurez pasando a llamarse Orquesta Sinfónica Hispalense en 2006, abarcando todo el repertorio sinfónico-coral que ha interpretado el Coro.

Entre sus filas se encuentran miembros de la Orquesta Joven de Andalucía y de la Joven Orquesta Nacional de España. Es director asistente el maestro argentino Santiago Lusardi, y es su concertino el maestro ruso Nikolay Kadashnikov.