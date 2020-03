El Hilal Deportivo estudia su retirada de la competición ante la “incompetencia federativa”

El Hilal Deportuivo de Ceuta acudió a su encuentro este domingo con solo doce jugadores disponibles. Las lesiones y la imposibilidad de fichar jugadores mayores de 25 años por el límite impuesto en la categoría por la Federación, hacen cada domingo un poco más difícil la competición. Tanto que es probable que no haya un próximo encuentro para el Hilal Deportivo.

El club caballa, explica a Ceuta al Día su entrenador y máximo responsable Ahmed Marzok, estudia dejar la categoría de Regional Preferente,“ante la incompetencia en general a nivel arbitral, federativo y de competición”. “No hay ninguna categoría a nivel mundial que suceda esto y es inaceptable”, lamenta Marzok, que explica que la Federación impone un limite máximo de 12 jugadores mayores de 25 años en cada plantilla, aunque solo ocho como máximo en cada convocatoria. "No pasa a nivel mundial en ningún otro sitio”.

Para Marzo, la situación es ya insostenible. “Estoy quemado”, reconoce, adelantando que esta semana tomarán una decisión sobre su futuro, aunque creen que la única salida es abandonar la competición. “No podemos fichar porque apenas hay jugadores juveniles y no podemos fichar a mayores de 25 años”, explica desde la directiva.

El Hilal no puede fichar y tiene limitada su capacidad para competir: Si no baja el Ceuta no puede ascender otro equipo y el Ceuta lleva diez años que ni sube ni baja, lamentan. Y su única opción pasa por “jugar en la Andaluza, que es otra vergüenza, son cuatro categorías por debajo de Tercera” o conformarse con jugar una eliminatoria de Copa del Rey si quedan campeones.

“Se están cargando la Regional Preferente”, lamentan, “esto no es una competición seria”. Para la directiva del Hilal Deportivo la clave está en la incompetencia general, federativa y también arbitral”: “Presenciamos en un partido como un jugador no podía meterse en el vestuario y se tuvo que ir saltando una valla. Esto es inaceptable pero la Federación en vez de ocuparse de eso, pone límites a los jugadores”.