La fiesta antes de la batalla

La víspera de que empiecen con las patadas voladoras, los luchadores del "War of Spartan, Campeonato del mundo de K-1 Profesional -70kg que se celebrará por primera vez en España y que tendrá lugar en nuestra ciudad, el próximo 30 de Junio, se veran las caras, pero en son de paz y con una copa en la mano enla Gran Fiesta "War of Spartans" de Casino de Ceuta, una gran velada que se celebrará el día 29 a partir de las 23:00h.



Casino de Ceuta ha querido unirse a esta interesante iniciativa WOS creando la Gran Fiesta "War of Spartans". Nos convertimos en patrocinadores oficiales de una de las Superfight estelares que tendrán lugar en la War of Spartan (WOS) Campeonato del mundo de K-1 Profesional -70kg que se celebrará por primera vez en España y que tendrá lugar en nuestra ciudad, el próximo 30 de Junio. Dos luchadores se enfrentan en esta superfight:Soufian Taäouati (campeón de Marruecos) Vs Diego Ramos (representante de España), uno de estos rivales se hará con el gran trofeo “Luckia Casino de Ceuta”, que tendrá lugar el próximo 30 de Junio en el anfiteatro de la Marina.

El evento estará guiado por la actriz y presentadora Estefanía Nussio. La misma comenzará con una rueda de preguntas abiertas al campeón de Marruecos, en la que Taäouati responderá a las curiosidades de todos sus seguidores y podrá firmar autógrafos a los interesados.Los asistentes tendrán además la oportunidad de admirar el cinturón de Campeón del Mundo en esta modalidad, que se presentará oficialmente.

El evento contará también con la presencia del ballet profesional de danza moderna de Ana Founaud, que presentará en primicia una de sus espectaculares coreografías, creada exclusivamente para este macroevento. Y como fin de fiesta el directo del grupo LOCAL 20, denominación que toman cuando hacen su variado, actual y extenso repertorio de versiones pop-rock los jóvenes ceutíes The New System. Este grupo se proclamó ganador de la segunda edición del certamen local Ceuta Suena celebrado el pasado año 2017, y actualmente se encuentran inmersos en labores de composición del que será su futuro primer larga duración, para el que tienen reservado, a principios de septiembre, los estudios de grabación del afamado y reputado productor, Paco Loco. Mientras tanto, hasta terminar de preparar su repertorio propio y que éste esté listo para presentarse y publicarse, quedará reservada la marca The New System; pero para no perder el contacto con los escenarios y con su cada vez más numeroso público, continuarán tal y como se dieron a conocer bajo el nombre LOCAL 20. Sus Componentes son: Gèrard Rodríguez García, voz, guitarra y piano; José María Muñoz Cubo, guitarra; Gonzalo Blanch Domínguez, bajo y coros y Miguel Ángel Muñoz Cubo,a la batería.

Desde el Casino recuerdan que es imprescindible portar DNI o pasaporte para acceder a sus instalaciones.