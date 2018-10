Vivas inaugura los nuevos vestuarios de la Ciudad del Fútbol alabando la labor integradora de la Federación

La Ciudad del Fútbol y su campo tienen bendecidos desde este viernes sus nuevos vestuarios. Una inauguración y bendición a la que no ha faltado el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ni el consejero de Deportes, Emilio Carreira. Y tras la cual, el propio Vivas ha aprovechado para repasar las inversiones en materia de fútbol, que la mayoría han estado soportadas por la Real Federación Española de Fútbol, gracias a la gestión de la Federación local y que el presidente ha aprovechado para alabar la labor integradora que gracias a inversiones como la culminada este viernes realiza la entidad federativa que presidente Antonio Gaona.

“Esto es un paso más en el compromiso que desde hace años se viene llevando a cabo por parte de la Federación para mejorar las infraestructuras de la Federación de Fútbol de Ceuta en la ciudad. Y esto es algo que nos tiene que llenar de satisfacción a todos. Creo que no solo se cumple una importantísima labor de ocio, de fomentar la diversión entre nuestros jóvenes, entre nuestros niños, sino que además pone de relieve la utilidad social y el interés público que tiene el deporte en general y el fútbol en particular. Esto no es solo una manera de divertirse, también es un manera de formarse como personas en lo que significa la práctica de hábitos de vida saludable y en lo que significa, algo todavía más importante, en el aprecio por determinados valores que el deporte representa de una manera rotunda y el fútbol en particular. Es verdad que hay veces que no siempre se da un buen ejemplo, pero la mayoría de las veces se da un muy buen ejemplo de respeto al compañero, al rival, al árbitro. Un buen ejemplo de afán de superación, también desde la humildad para considerar que nadie es superior a nadie o inferior a nadie y un vehículo fundamental para la concordia y la convivencia. Esto vale para cualquier sitio, pero en una tierra como la nuestra, que es la tierra de la convivencia, este tipo de actividades, como las deportivas y las de fútbol, contribuyen de manera muy notable a confirmar y a ratificar esa consideración del deporte como vehículo para que todos nos entendamos, nos encontremos y participemos de una misma pasión sin distinción de credos, razas o cualquier otra condición. Por tanto también un espacio para el aprendizaje para todos”, ha reflexionado Vivas.

Los nuevos vestuarios son espacios limpios y modernos que están complementados con espacios propios para los árbitros, oficinas para técnicos y almacenes para el material y culminan una inversión que en total ha alcanzado los 4 millones de euros y que ha sufragado la Federación Española de Fútbol. Tras la visita a las instalaciones del Morro, el presidente se ha desplazado a pisar con sus propios pies el nuevo césped que también luce desde ya otro campo, el Martínez Pirri, en el 54. “Creo que se está haciendo magníficamente bien por parte de la Federación porque si uno analiza cómo estábamos y cómo estamos ahora el salto que se está dando es muy importante”, ha apostillado Vivas.

El presidente ha destacado además la buena labor que está haciendo la Federación gracias al impulso dado también desde el Gobierno local y el propio ICD al cederle la gestión de los campos de fútbol municipales en una colaboración que ha calificado “sin precedentes”. Así Vivas ha puesto en valor el ahorro que para las arcas municipales ha supuesto la cesión de la gestión de los campos a la Federación, “pero al mismo tiempo, y esto todavía creo que tiene más relevancia, ha multiplicado el uso de estas instalaciones. Son 3.500 usuarios los que tienen el Pirri, el Benoliel y el Murube”, ha puntualizado Vivas.

En esa misma línea de colaboración a través de la Consejería se ha iniciado este año otro programa para fomentar el uso de las pistas polideportivas de los barrios también de la mano de la Federación, que cuenta ya con más de 200 alumnos en esas nuevas escuelas deportivas. La Ciudad construye además dos nuevas pistas en El Príncipe con fondos europeos y, según ha adelantado Vivas, piensa ponerlas también en manos de la gestión de la Federación.