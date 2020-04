Autónomos y empresas con menos de 10 trabajadores podrán pedir ayudas a Procesa la próxima semana

El Gobierno ya ha dado luz verde a las bases para el fondo de 10 millones creado al hilo del plan de choque contra la crisis económica originada por la pandemia de COVID-19 y los autónomos y microempresas con menos de 10 trabajadores podrán comenzar a solicitar esas ayudas a partir de la próxima semana, según ha anunciado el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, este mismo viernes.

Las ayudas las gestionará Procesa y lo hará mediante la red. "Ya se ha diseñado el procedimiento correspondiente para solicitar las ayudas y aportar la documentación correspondiente" a través de Internet, ha explicado el presidente.

Vivas además ha anunciado que dichas ayudas cuentan con dos líneas de actuación. El presidente ha puesto el foco en cubrir “un vacío que ninguna otra administración ha llevado a cabo, que es procurarle a nuestros autónomos y microempresas ayuda, dinero y recursos para que puedan atender sus necesidades de circulante y funcionamiento durante el tiempo que han tenido que tener cerrado sus negocios o sufrir una caída muy importante de ingresos, ayudas directas y no reembolsables. Para que todo el mundo nos entienda son ayudas a fondo perdido”.

Unos 1.440 euros por autónomos y unos 360 euros por trabajador es la cuantía a la que pueden aspirar los emprendedores locales, según ha explicado Vivas, que espera que esta línea de ayuda sirva para aliviar la situación no sólo de esas empresas sino también de los 4.000 trabajadores ya afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

Como novedad, Vivas ha explicado que este fondo de ayudas contempla también una línea de ataque a los problemas de financiación de las empresas y que las ayudas podrán servir también para que la Ciudad asuma el 80 por ciento del coste de los intereses de los créditos ICO que hayan solicitado las empresas. En esta línea la Ciudad ha reservado 2 de esos 10 millones de euros, lo que podría suponer una inyección extra de dinero circulante en las empresas de hasta 30 millones, lo que elevaría de 70 a 100 millones el impacto del plan de choque sobre la economía local.

Fiscalidad

El presidente de la Ciudad también ha dedicado parte de su intervención a profundizar en lo que supondrán las medidas moratorias en lo que a la fiscalidad y el pago de impuestos a la Ciudad Autónoma se refiere.

“Esto significa básicamente que una empresa que tenga dificultades o que pueda demostrar objetivamente las mismas, no va a tener que pagar ningún impuesto a la Ciudad hasta el 5 de diciembre de este año, cumpliendo los requisitos que la ley establece y justificándolo. Pero si es que llegado el 5 de diciembre tampoco puede pagar la deuda acumulada, la Ciudad está dispuesta a ofrecerle un aplazamiento por 48 meses de esa deuda”.

Además, Vivas ha anunciado que la intención de la Administración Local quiere ser “creativa e imaginativa” en cuando a los avales y permitirá la presentación de avales no mediante créditos bancarios y sí mediante activos empresariales.

IPSI

Vivas ha destacado también que el nuevo modelo de gestión del IPSI será otro estímulo para la inyección de dinero en las empresas. “Las mercancías que se importen hoy no van a tener que pagar el IPSI automáticamente. Lo van a pagar en 2 ejercicios, a razón de un octavo en cada trimestre en esos 2 años. Es otro modo de inyectar liquidez a las empresas, por una doble vía, porque se retrasa el pago y se hace coincidir el pago a la venta de la mercancía y se le conde un crédito fiscal: vendo la mercancía y como no la tengo que pagar todavía, ese IPSI me está sirviendo de liquidez”, ha explicado el presidente.

A estas dos líneas de actuación se sumará en cuanto se apruebe definitivamente el plan de choque por parte del Pleno de la Asamblea se sumará la bonificación del 20 por ciento en el recibo único para todas las empresas y la del 50 por ciento en la tasa de ocupación de la vía pública para los quioscos y bares que tengan terrazas.

De momento, la Ciudad ya ha pagado 10 millones de los 23 que preveía agilizar sobre la deuda pendiente con proveedores.

Vivas también ha anunciado que al hilo de los 15 millones previstos como línea de ayuda a las empresas locales de construcción se prevé sacar a concurso un importante volumen, por hasta un millón de euros de proyectos y direcciones de obra para ayudar a los arquitectos e ingenieros locales.