CCOO ve "poca responsabilidad" en parte de la patronal y exige que ayude en el "reparto de cargas"

Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta ha lamentado este miércoles la "poca solidaridad" de parte de la patronal caballa que reflejan los datos de expendientes de regulación temporal de empleo (ERTE) solicitados durante las dos últimas semanas por los empresarios locales, un total de 690 que han solicitado prescindir provisionalmente de 2.314 trabajadores y reducir la jornada de otros 66.

Analizados más al detalle esos datos se puede comprobar que la autoridad laboral ha rechazado la tramitación de 66 por "fuerza mayor" y los ha derivado al cauce de "causas objetivas".

La diferencia para los patronos es sustancial, pues en el primer caso se ahorran no solo los sueldos de los empleados sino también sus cotizaciones por contingencias comunes, bonificadas por el Gobierno en un 100% a aquellas que tienen menos de 50 trabajadores y en un 75% para el resto.

"Los empresarios están haciento continuas apelaciones a la necesidad de ser responsables y solidarios, pero no todos se están aplicando esa doctrina a la hora de ser justos en el reparto de cargas para que no se resienta la caja de la Seguridad Social: si desviamos todo el peso de la crisis sobre ella al final no habrá para cubrir ninguna necesidad", ha alertado Aróstegui.

Según ha explicado el secretario general de CCOO, el Área de Trabajo de la Delegación solamente está solicitando informes de la Inspección de Trabajo en los casos más dudosos de poder acogerse a razones de "fuerza mayor" para presentar un ERTE y está primando la tramitación de los casos con mayores dificultades. Los más dudosos están siendo los de clínicas y otros negocios que la Administración no considera que no estén en condiciones ni de hacer frente a la cotización de los empleados de los que prescinden temporalmente.