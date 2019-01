La CECE advierte que sumar el plus de residencia al SMI supondría pagar 3.400 euros más al año a cada trabajador

Desde la CECE recuerdan la reciente firma del acuerdo sobre el Plus de Vinculación a la Bonificación, y la defensa del abono del mismo a la totalidad de los trabajadores de Ceuta, no solo en sede judicial, sino también en todas las mesas de negociación en las que ha formado parte. “Lamentablemente, no todos pueden decir lo mismo, por cuanto que en la totalidad de los Convenios Colectivos de ámbito estatal con presencia sindical en sus mesas de negociación, no se ha conseguido que se incluya dentro de su ámbito, los tan deseados pluses de residencia y de vinculación a la bonificación, que las empresas ceutíes sí que vienen abonando”, señalan, apuntando a los sindicatos.

Ante la polémica generada por la petición de determinadas organizaciones sindicales y partidos políticos de Ceuta para sumar el plus de residencia a los 900 euros del SMI y por añadidura el Plus de Vinculación a la Bonificación sin tener en cuenta la cláusula de absorción prevista en estos Reales Decretos, la Confederación de Empresarios de Ceuta, cuantificó el impacto de esta medida, llegando a la conclusión de que a cada empresario le acarrearía por término medio a cantidad de 3.465,72 euros anuales por cada empleado que tuviera, de 10.397,16 euros anuales si tuviera 3 empleados y de 34.657,20 euros anuales en el de caso de PYMEs con 10 trabajadores, cifra que se iría incrementando proporcionalmente en función del número adicionales de trabajadores.

Una situación y un impacto que la CECE trasladó a Delegación que la trasladó al Ministerio de Economía del Gobierno de la Nación, quien en la promulgación del RD sobre el SMI para 2019, mantuvo la cláusula de absorción y que ya figuraba en ejercicios anteriores.