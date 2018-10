Ceuta ofrece a las tecnológicas del juego pagar un 0,5% de IPSI para atraerlas antes que Melilla o Malta

El Gobierno de Ceuta está dispuesto a hacer todo y más para que las empresas del juego on-line y las tecnológicas en general, singularmente las ligadas a las primeras, se asienten aquí y creen empleo, hasta 4.000 puestos de trabajo, se comenta entre los técnicos de Servicios Tributarios. Para conseguirlo está dispuesto a todo y más en la guerra fiscal que parece avecinarse entre los territorios que, como las ciudades autónomas o Malta, se postulan para repartirse el pastel que pueda liberar el 'Brexit'.

Si el servicio de abastecimiento de agua potable tributa al 1%, doble o nada, el Ejecutivo de Vivas va a proponer que los negocios reseñados lo hagan por casi nada, “al tipo súper reducido del 0,5%” en el IPSI de Operaciones Interiores. Sería un atractivo añadido después de que los últimos Presupuestos Generales del Estado establecieran una bonificación del 50% en la tributación del juego en Ceuta y Melilla.

En el OAST interpretan que ese incentivo aprobado por el Ministerio busca “fomentar la implantación en Ceuta (y Melilla) de empresas dedicadas al sector del juego con residencia fiscal en nuestro territorio y realmente radicadas aquí, de manera tal que permita un crecimiento económico sostenible mediante la creación de nuevos puestos de trabajo”.

En esa línea, el Gobierno quiere rebajar al 0,5% los impuestos indirectos locales sobre la prestación de servicios como los de publicidad y similares, atención al cliente (call center) y los prestados a través de Internet o de una red electrónica “básicamente automatizados, con una intervención humana mínima y que no tengan viabilidad al margen de la tecnología de la información” como el alojamiento de sitios y páginas web, la descarga de programas, el suministro de imágenes o “el acceso o descarga de músicas, películas, juegos (incluidos los de azar o de dinero), revistas y periódicos en línea...”.

Con dos cables operando y otros dos en ejecución en Servicios Tributarios se da por “superada” la exigencia de “viabilidad” requerida para atraer empresas tecnológicas

También sobre la enseñanza a distancia automatizada “que dependa de Internet para funcionar y no necesite o apenas de intervención humana” y los paquetes de servicios de Internet “relacionados con la información y en los que el componente de telecomunicaciones sea una parte secundaria y subordinada”. Y “aquellas prestaciones de servicio cuyo destinatario sean operadoras con residencia fiscal en Ceuta y que se encuentren realmente radicadas en la ciudad”. Entre otros, se beneficiarán los servicios de asesoramiento general (financiero, fiscal, legal...) y en materia de prevención del fraude en relación con el juego on-line y los de tratamiento de datos y suministro de informaciones para ese mismo sector.

Además, el Ejecutivo quiere que se habilite al Consejo de Gobierno de la Ciudad para “desarrollar reglamentariamente” el punto seis del artículo 91 de la Ordenanza del IPSI, relativo a la forma de verificar y comprobar los datos consignados en las declaraciones de importaciones.

Hasta cuatro cables y muchas ventajas fiscales

Para acreditar la ‘radicación real’ de las empresas en Ceuta se pretende valorar “la presencia de medios humanos en la ciudad”. El planteamiento que se ha manejado en las reuniones de Procesa con el Ministerio sería exigir “que al menos un 50% del personal de la empresa en España esté radicado en Ceuta" y que dicho personal "suponga al menos el 50% de los costes de personal en nuestro país”.

En su análisis de las condiciones para aspirar a convertir a Ceuta en “un centro tecnológico de primer nivel”, el OAST explica que Ceuta ya cuenta con dos cables de fibra y que ya está “en avanzado estado de ejecución” la instalación de otros dos, por lo que se da por “superada” la exigencia de “viabilidad” requerida para atraer empresas tecnológicas.

El coste de la modificación de la Ordenanza para la Administración autonómica se cifra “en el peor de los supuestos” en 200.000 euros anuales pero se da por casi segur que “aún teniendo un calado mínimo inicial la recaudación no solo no se vería afectada la baja sino que incluiría un incremento notable”, entre otras cosas porque se parte casi de cero.

Hasta los últimos Presupuestos del Estado el juego on line podía tributar al 15% sobre ingresos brutos o al 25% sobre netos (restando los premios). La modificación introducida simplificó el sistema y fijó una única tributación para las operadoras del 20% sobre los ingresos netos, la mitad en las ciudades autónomas.

Según estimaciones de 'El Confidencial', las operadoras ahora instaladas en Gibraltar o Malta "tributarían por sus clientes españoles un 10% de sus ingresos netos si se ubican en alguna de las dos ciudades autónomas, frente al 15%, por ejemplo, que pagan por los británicos". Y podrían aprovechar además las bonificaciones del Impuesto de Sociedades, al que se aplica también una bonificación del 50% sobre la base imponible, en las cuotas a la Seguridad Social....

Los problemas éticos que pudiese generar dar calor, incluso con rebajas de impuestos, a un sector ligado al aumento de la ludopatía no parecen estar sobre la mesa, aunque el acuerdo sobre Presupuestos del PSOE y Podemos sí aboga ya por poner coto a la expansión del juego on line. Los políticos no parecen haber sido valorados.