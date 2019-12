Ceuta renueva el decreto de libertad comercial para abrir domingos y festivos

“En el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Ceuta, los comercios podrán permanecer abiertos al público todos los domingos y festivos del año 2020”. El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta renueva el decreto de libertad comercial por el que se será decisión de cada comerciante qué domingos y festivos abrirá las puertas de su establecimiento.

Un mercado desregulado que solo la Ciudad Autónoma y Madrid aplican en sus territorios, dando libertad de apertura y horarios a los comercios. Según la legislación nacional las grandes superficies, es decir, aquellas que cuentan con más de 300 metros cuadrados de tienda, tienen restringida a través de la normativa autonómica su apertura en domingos y festivos salvo en la capital y en la ciudad autónoma, algo que no ocurre con las pequeñas tiendas, a las que la Ley 1/2004 del 21 de diciembre sobre Horarios Comerciales da plena libertad para definir qué días abren sus puertas así como cuál es el horario en el que atenderán al público. Así, por ejemplo, el gran comercio, no podrá abrir sus puertas en el País Vasco ningún domingo del año así como tampoco los festivos, pues la regulación autonómica no se lo permite, mientras que en Madrid y en Ceuta según su normativa, podrán hacerlo siempre y cuando lo deseen.