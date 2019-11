Cómo triunfar con una ‘startup’ fracasando en el intento. Este podría ser el resumen de la experiencia vital y empresarial de un emprendedor. “Poco puedes aprender del éxito de los demás, se aprende más de sus errores”, explica Alberto de Andrés, manager de Mondobets, en su día un joven emprendedor que supo aprender de sus fracasos y beneficiarse de una aceleradora de empresas como la que ahora impulsan la Ciudad y Telefónica en Ceuta.

En su empresa trabajan muchos jóvenes. “Casi ninguno tiene el título universitario de informática”, apunta. “Ahora con un ciclo de dos años estás en el mercado laboral”. Además, en su empresa, todos son de Almería, su tierra natal y donde se ha instalado, la mayoría tienen formación profesional y no todos son hombres. “Las mujeres están entrando muy fuerte en aplicaciones de salud, marketing y psicología”, aclara.

El valor más importante, explica, es la juventud. Aunque pueda parecer lo contrario, a la vista del mercado laboral y de la tasa de desempleo juvenil. Este emprendedor, que ha pasado por todas las fases del éxito y el fracaso, lo tiene claro. “Hay que emprender cuando eres joven”. Tienen menos obligaciones económicas, mayor capacidad de adaptación a los cambios y menos miedo al fracaso. Un fracaso que llegará sí o sí.

El fracaso será compañero de viaje del emprendedor, le guste o no. “No hay que marcarse el hito de voy a ser el nuevo Facebook o he fracasado”, aconseja, apostando por no buscar la “idea única” pues eso, advierte, no existe y recomienda buscar ideas “disruptivas”, dándole la vuelta a ideas que ya existen. Y las ideas por sí solas no sirven, ni el entusiasmo tampoco. En el camino, avisa, encontrarás muchos obstáculos que no habías previsto y tu capacidad para desarrollarla idea se quedará pequeña. Para eso están las aceleradoras.

“Las aceleradoras -explica- son un ecosistema en el que dar el paso de la idea a la empresa”. Un espacio en el que conviven diferentes proyectos, asesorados por mentores, y cuyas sinergías ayudan a hacer realidad las ideas uy en el que aprender de los errores ajenos. “Copiar el éxito es muy difícil, se aprende más de los errores de los demás”.

Cuatro cosas que hay que tener claras:

Cuatro son los consejos básicos para montar una startup y no morir en el intento. Los proyectos han de ser nacionales o internacionales, nunca locales; han de tener una viabilidad técnica y legal, especialmente en sectores como la sanidad o el juego. Mucho ojo con esto, advierte este emprendedor. Y sobre todo, hay que tener los recursos humanos suficientes y la inversión mínima. Y de dinero no quiere oír hablar nadie, recuerda. Pero la inversión merecerá la pena. “Hay mucha gente que vive muy bien de apps normalitas”.

Ser emprendedor tiene además un beneficio añadido: “Con el máster más barato aprendes menos que montando una startup”.