Cs duda de que la prohibición de despedir vaya a ayudar a autónomos y pymes

Ciudadanos (Cs) de Ceuta considera que "la mejor forma de proteger a los trabajadores es proteger también a los autónomos, empresarios y pymes para que mantengan sus negocios" y no prohibir los despidos, como ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Necesitan liquidez, una moratoria fiscal de verdad, bajadas de impuestos y que se les exima de las cuotas a la Seguridad Social, demandas que ya hemos trasladado al Gobierno porque no podemos obligar a nuestros autónomos y pymes a endeudarse justo cuando se están ahogando", ha argumentado este domingo en un comunicado.

La formación de Karima Aomar ha recordado que ha "impulsado y apoyado las medidas de protección a los trabajadores". "Se le tendió la mano al Gobierno para que aprobara medidas económicas que paliaran los efectos del Covid-19. La prioridad es salvar vidas, pero también debemos trabajar juntos para salvar empleos", ha subrayado.

Ciudadanos también apoyó al Gobierno "para proteger a nuestros trabajadores garantizando que no perderían parte de su salario pese a las reducciones de jornada o que percibieran prestación económica en caso de ERTE". Sin embargo, ahora cree que "el peso y la responsabilidad no debe caer sobre las pymes y autónomos de nuestro país".

"El Gobierno de Pedro Sánchez no ha consensuado esta medida: no ha contado con nadie para aprobarla, a pesar de que sabe que tiene la mano tendida de Cs, y no ha contado con los gobiernos autonómicos, ni con los grupos parlamentarios, ni con los actores y agentes sociales que se van a ver afectados", ha criticado. "Dudamos que haya calculado las consecuencias de una medida que no será buena para salvar empleos a largo plazo y cuando acabe esta crisis", ha advertido.