La Delegación dice que los cotizantes de empleadas de hogar pueden darlas de baja, no despedirlas

Aunque la normativa promulgada por el Estado de Alarma no ordena la clausura de los centros educativos, el Ministerio optó por vaciarlos y cerrarlos para satisfacción de los docentes. El Ejecutivo local ha apelado a ello para suspender el servicio, algo que no ha hecho en sociedades municipales que no tienen servicio tampoco ni ha efectuado el MEFP con el de los institutos.