Los empresarios denuncian el exceso de celo de los bancos en Ceuta para prevenir el blanqueo de capitales

Una decisión, que las mismas entidades bancarias no aplican en sus sucursales del resto de España, apuntan, dificulta su actividad empresarial, denuncian, reclamando ayuda a los parlamentarios ceutíes para que medien con la banca en nombre del empresariado local. Desde la CECE piden en un comunicado al diputado Juan Bravo y los senadores Guillermo Martínez y Fatima Mohamed, que “den traslado de la problemática a nivel nacional” o les faciliten “algún departamento de contacto” que pueda ayudar a buscar una solución “bloqueando la actividad comercial de muchos negocios de Ceuta.

Desde la CECE entienden las obligaciones impuestas por la Ley de Blanqueo de Capitales “pero n puede ser que por precaución las entidades financieras apliquen medidas restrictivas de forma generalizada sin valorar la situación particular de cada uno”. Además, consideran que la situación supondría una “clara discriminación” que no está avalada por los Tribunales de Defensa de la Competencia, “pues sí admiten el ingreso a las grandes marcas de implantación nacional y no a las empresas de ámbito local”.