Hélity anuncia la suspensión de la linea de Algeciras por la presión de las tasas de Aena

El 1 de diciembre de 2019 no habrá línea de helicópteros con Algeciras, al menos si Aena no rebaja las tasas aeroportuarias a Hélity en el helipuerto algecireño. La compañía suma casi 60.000 pasajeros en menos de un año y medio volando y el balance global es más que positivo, pero con un lastre hoy por hoy insalvable: la desproporción de las tasas de Aena, que hacen casi imposible la rentabilidad de la línea con Algeciras.

“La repercusión de las tasas en la tarifa es altísima, no hay una sensibilidad, ni un conocimiento, ni ganas tampoco por parte de Aena, de reconocer esta especificidad de un vuelo en helicóptero en un trayecto tan corto, pero la tasa es la misma”, explica Antonio Barranco, director de Hélity. Las tasas aeroportuarias, tasas de aterrizaje y diferentes cánones, suponen para una compañía aérea en cualquier otro aeropuerto una media del 5,5 por ciento del billete. Para Hélity ese porcentaje sube hasta el 11 por ciento en la línea con Málaga y se dispara hasta el 20 por ciento en Algeciras. Y no es cuestión de tráfico: 12 instalaciones de la red de Aena tiene menos tráfico que Ceuta: La Gomera, León, Badajoz, Logroño, Son Bonet, Burgos, Córdoba, Salamanca, Cuatro Vientos, Albacete y Huesca.

“Aena tiene un patrón de rentabilidad económica y no puede ser en este caso, la línea Ceuta Algeciras tiene un componente de interés social, pero no puede ser que Hélity asuma todo el peso y no estamos pidiendo dinero, sino reducir costes y además no ahora, lo estamos pidiendo desde antes de empezar”, argumenta Barranco. Un interés social, recuerda el CEO de Helity, que reconocían todas las partes implicadas y unas dificultades y unos condicionantes que conocían todos. Las conexiones aéreas con Ceuta solo pueden ser mediante línea regular de pasajeros de helicóptero, no hay otra. Pero hete aquí que este es un sector especialmente poco rentable, por algo solo hay dos compañías, Inaer, que se retiró de la línea del Estrecho, y Hélity, además de una tercera centrada en el transporte sanitario. “Sabemos que para alcanzar el umbral de rentabilidad había que trabajar mucho y lo hacemos, pero requerimos una contrapartida en cuanto a sensibilidad con la línea por parte del operador aeroportuario y de las instituciones”, apela.

Pero Aena viene dando largas desde que empezó Hélity. En 2016, cuando empezaron los trámites se desechó la petición al no ser aun compañía aérea, en junio de 2017 cuando Hélity levantó vuelo ya estaban fijadas hasta 2018, pero tampoco. Málaga en cambio sí ha sido sensible y han ajustado el mínimo para las toneladas reales de un helicóptero. Para aplicarlo también en Ceuta basta un sencillo cambio en la Ley de Tasas, explica Antonio Barranco. “Basta con cambiar cuatro palabras”, resume el empresario, proponiendo que se incluya en las modificaciones a trámite en el Parlamento en una disposición adicional…

Y la empresa no saldría perdiendo, todo lo contrario, explica. Lo que parece un contratiempo es un abanico de oportunidades lastradas hasta ahora por la línea de Algeciras. Sin esos dos helicópteros que cada día realizan 14 vuelos diarios podrían potenciar la línea de Málaga (mucho más rentable y con más tráfico) más de lo que está previsto; sería más sencillo además el proyecto inminente de unir Ceuta y Melilla en un viaje inédito por la costa africana; sin olvidar la posible conexión con Tánger e incluso diversificar líneas y realizar operaciones chárter que tienen sobre la mesa, en concreto una línea chárter entre Valencia e Ibiza para verano de 2018. Barranco desgrana las opciones sin explicar lo evidente: quien pierde serían los muchos usuarios habituales de esta línea, uno de ellos él mismo. “Pero el sentido social, la vinculación a Ceuta está en el origen de Hélity, pero ante la falta de sensibilidad del operador aeroportuario y que las autoridades, por lo que sea, no están teniendo éxito…o que mientras el servicio está en marcha, la gente se relaja”.

El transporte de la radioterapia, en el aire

Una suspensión que afectaría también al acuerdo, en negociación con la nueva dirección de Ingesa, más dispuesta a negociar, pero con este hándicap en el horizonte. Las negociaciones se han retomado, parece que hay acuerdo, pero el futuro incierto de la línea Algeciras-Ceuta está en el aire, valga el juego de palabras a la medida. El plan está hecho, Hélity, explica Barranco, reservaría plazas en los horarios más cómodos y con precios rebajados, Los pacientes que viajaran con la compañía a su sesión de radioterapia no deberían abonar el billete, Hélity, apunta su director, asumiría el coste del pasaje, que Ingesa abonaría tres meses después, solventados todos los trámites.

Un helipuerto inservible

No solo Hélity o los ceutíes, también el helipuerto de Algeciras y su personal, se contarían entre los afectados. Además del personal, caerían a cero los ingresos en las instalaciones algecireñas de Aena y en Ceuta se reducirían a la mitad.