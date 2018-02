Más de 3.000 ceutíes trabajan con contratos “de mierda”, el triple que hace 10 años

“En España hay casi 4 millones de trabajadores que ganan menos de 300 euros al mes. Ríase usted señor Carreira. Esa es su reforma laboral, que no es un retoque de algunos contratos y de algunas condiciones o de la negociación colectiva, es una carga de profundidad al marco de relaciones laborales construido con mucho esfuerzo en este país, es una legislación que está muy cercana a la esclavitud de los trabajadores. Es precisamente esa reducción salarial la que desequilibra el sistema público de pensiones. No se cotiza porque el empleo del que está tan orgullosa su compañera senadora [Fatima Mohamed], que ayer decía ‘49 meses creando empleo’, pues miren ustedes, 49 meses creando mierda, eso es lo que ustedes crean”.

Es la transcripción de la intervención de Juan Luis Aróstegui durante el último Pleno de la Asamblea. Justo después de escuchar el sustantivo malsonante el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, cortó al diputado de Caballas pero no para negar la mayor porque el mercado de trabajo en España y en Ceuta no sea eso, sino por una cuestión de formas.

El Gobierno y el PP de Ceuta lleva años preñando la hemeroteca de titulares y de récords sobre cómo crece la afiliación a la Seguridad Social en la ciudad, cómo aumenta el número de ceutíes con trabajo, ligando el aumento del desempleo a una ola de recién llegados o regresados por culpa de la crisis o en busca de ayudas sociales.

“Todos desearíamos que los resultados fueran más positivos; pero son positivos”, presumió Vivas en el último Debate sobre el Estado de la Ciudad, hace casi un año: “Ceuta está creciendo al mismo ritmo que el resto de España. Según los datos de cotizantes a la Seguridad Social: en marzo de 2001, el número de ocupados era de 15.629; en marzo de 2008 – año en el que empieza la crisis-, de 20.159; y en marzo de este año, de 21.531”.

Se trata de una verdad estadística a la que la Administración nunca había dejado ver las entrañas para conocer cómo crecía realmente la afiliación, si con trabajos estables o con contratos basura. Ceutaldia.com lleva años pidiendo sin éxito al Ministerio de Empleo y a la Delegación del Gobierno datos sobre los tipos de contratos de los cotizantes o sobre el número de horas trabajadas por afiliado.

Sí, la afiliación ha crecido, de 15.500 a 17.000 cotizantes, redondeando, pero ¿cómo?. Ahora este medio ha podido acceder por fin a ese desglose del periodo entre 2007 y 2018. Del mismo se puede concluir que durante los últimos diez años, descontando a los afiliados que no tienen contrato (funcionarios), los cuidadores no profesionales, las empleadas de hogar, los programas de formación y las prácticas no laborales en empresas, los cotizantes de Régimen General con contratos indefinidos a tiempo completo han pasado de 6.048 a 6.614.

Los afiliados a la Seguridad Social con contratos indefinidos a tiempo parcial casi se han doblado en diez años, pasando de 1.258 a 2.161. Los fijos discontinuos se han multiplicado por dos, de 88 a 219, mientras que los eventuales a tiempo completo han caído casi a la mitad, de 5.050 a 2.688. El mayor incremento, exponencial, se registra entre las relaciones laborales más precarias, las eventuales a tiempo parcial, que se han más que triplicado, de 992 cotizantes a 3.025 al término de 2017, récord histórico.

“Los datos reflejan la realidad de un mercado laboral fraudulento en el que los eventuales a tiempo parcial, pese a no existir actividad económica que justifique su multiplicación, han ido sustituyendo las relaciones laborales a tiempo completo para pagar menos a la Seguridad Social obligando a los empleados a hacer más horas de las cotizadas”, interpretan las fuentes especializadas consultadas por este medio.

Durante el año pasado se rubricaron en Ceuta más de 18.000 contratos, solo uno de cada diez indefinidos, y cada persona que consiguió un empleo firmó en 2017, de media, algo más de dos por cabeza.