Patronal y sindicatos llaman a los ceutíes a salir a la calle el 15-M por una frontera "fluida y segura"

Representantes de la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, CCOO y UGT han registrado este jueves a mediodía en la Delegación del Gobierno las "más de 6.000 firmas" que han reunido para exigir a las Administraciones que arbitre soluciones eficaces contra el colapso continuo de la frontera del Tarajal y han formalizado igualmente la convocatoria de un paro para el próximo 15 de marzo de 19.00 a 21.00 horas.

Durante ese tiempo toda la actividad de la ciudad cesará y patronal y sindicatos esperan que los ceutíes salgan a la calle para "presionar" al Gobierno central y al local en la exigencia de "soluciones". La movilización partirá a las 19.30 horas desde la Plaza de la Constitución y terminará en la de Los Reyes para exigir "una frontera fluida y segura con Marruecos".

"Esto no funciona, vivimos en un caos terrible, hemos perdido el poco turismo que teníamos y las ventas desde que terminó la campaña de Navidad están siendo, en todos los sectores, las peores de la historia de la ciudad", ha alertado Ernesto Valero.

Juan Luis Aróstegui ha reiterado que el de exigir soluciones al problema de la frontera es un "compromiso estratégico" de los agentes sociales, que han asumido el deber de "hacer visible" el peligro cierto y real de que Ceuta termine "ahogada". "La Administración no reacciona y no sabemos si es porque no presionamos los suficiente o porque no es consciente de que el futuro de la ciudad depende en buena medida de esto pero nosotros no nos vamos a cansar ni a aburrir ni a escatimar esfuerzos", ha advertido el líder de CCOO.

A su lado, Juan Carlos Pérez, secretario general de UGT, ha recalcado que "este es un problema de todos, del futuro de toda Ceuta, y desde la unidad y el compromiso no vamos a parar hasta que se apliquen soluciones".