El PSOE pide a Vivas e Imbroda que lideren un grupo de trabajo para estudiar la integración en la Unión Aduanera

El secretario de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas de la Ejecutiva Federal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se ha movido este sábado en su comparecencia ante los medios en Ceuta entre el palo y la zanahoria a los presidentes de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Juan José Imbroda. Así, De Celis les ha tildado de “irresponsables” por anunciar la intención de integrar a las dos ciudades autónomas en la Unión Aduanera al tiempo que reconocían que no sabían si la medida tendría repercusiones buenas o malas y se reconocían incapaces para tal objetivo, “un brindis al sol”, ha calificado de Celis, el encuentro “más de asueto que de trabajo” que mantuvieron ambos líderes populares en la Costa del Sol esta semana.

La “irresponsabilidad” del anuncio estriba para el socialista en el retraimiento que podría suponer para cualquier empresario que estuviera pensando en estos momentos en realizar inversiones en las dos ciudades, “dirán y con razón que esperarán a ver qué pasa con esto”.

Y es que de Celis ha recordado que ni los propios Vivas e Imbroda saben si esa integración es posible manteniendo el actual Régimen Económico y Fiscal (REF) del que gozan ambas ciudades y que mantiene bonificado al 50 por ciento buena parte de los impuestos.

Y tras la crítica la propuesta, el PSOE ha creado un Grupo de Trabajo interno, su Consejo de Política Institucional en el que agrupan a ambas federaciones socialistas de Ceuta y Melilla y desde ahí van a emprender un estudio sobre la idoneidad o no de intentar la integración en la Unión Aduanera. Lo harán hablando con los agentes económicos y sociales de ambas ciudades y con expertos y de Celis ha pedido públicamente que sean Vivas e Imbroda quienes asuman las riendas de este estudio creando un grupo de trabajo institucional entre ambas ciudades del que formen parte todos.

Una idea que probablemente trasladará el propio secretario general de los socialistas ceutíes, Manuel Hernández, este lunes en la reunión a la que le ha citado Vivas, junto con el resto de portavoces en la Asamblea, para tratar sobre el asunto.

De Celis también ha criticado a Vivas e Imbroda por no haberse coordinado tampoco con el Gobierno de la Nación, de su mismo partido, “no son marcianos”, ha ironizado, “son todos del PP”.

Y ante esa falta de coordinación evidente, el PSOE planteará en el Congreso una pregunta al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para saber cuál es la opinión del Gobierno de España sobre el asunto, dado que a la postre sería este organismo, el Gobierno el que tendría que solicitar a la Unión Europea la integración. En concreto, le pedirán a Montoro que se pronuncie sobre si ve posible o no integrar ambas ciudades en la Unión Aduanera sin perder el actual REF.

El propio de Celis y luego también Hernández han declinado emitir un pronunciamiento sobre la posición del PSOE al respecto de la integración. “No vamos a cometer el mismo error en el que han caído Vivas e Imbroda”, ha dicho el socialista. “Primero vamos a estudiar la situación, porque para empezar la situación de salida de ambas ciudades no es la misma, Melilla cuenta con una frontera comercial con Marruecos y Ceuta no. Queremos ser serios y rigurosos y no hacer un brindis al sol. Por eso vamos a crear este Grupo de Trabajo para estudiar todos los pros y contras y hablar con todo el mundo”, ha explicado de Celis.

Aunque desde el PSOE ya trazan una línea roja sobre el asunto, “lo que nunca vamos a hacer es avanzar en algo que suponga una merma en la situación actual de las dos ciudades”, ha explicado de Celis.