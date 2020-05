Las sólo palabras de Vivas sin respaldo de hechos hacia la hostelería palidecen con las medidas del resto de ciudades

La hostelería local ha decidido plantarse ante la falta de apoyo municipal y no abrir las terrazas el próximo lunes a pesar de que si Ceuta finalmente entra en la fase 1, como ha solicitado la Ciudad Autónoma, podrían abrir el 50 por ciento del espacio de sus terrazas. Es una medida de desescalada que ansía buena parte de la población recluida en casa desde hace ya más de 50 días y que en cuanto ha podido ha inundado las aceras para hacer deporte o pasear con los niños. Tanto que cuando se supo que podrían abrir parte de sus terrazas circularon memés de todo tipo por los teléfonos mostrando el ‘ansía viva’ por sentarse al sol a tomar un café o una caña. Algunos clientes incluso ya han reservado la mesa, ahora tendrán que esperar a ver qué pasa.

Los hosteleros se han cansado de una situación de dificultad que arrastran desde hace más de una década. La reforma de la normativa de terrazas supuso una restricción en su uso por parte de los hosteleros que no han dejado de lidiar con la policía local en este tiempo. El Gobierno dio un primer paso reduciendo la tasa por la ocupación de la vía pública al 50 por ciento, pero no por el tiempo que durara el Estado de Alarma tan solamente y sí hasta final de año. A su vez, la hostelería también se beneficiará de la reducción en un 30 por ciento por el mismo tiempo de la tasa de basuras, por un servicio que no se va a prestar mientras estén cerrados, para todas las actividades comerciales. Unas medidas que en la mayoría de capitales es mucho más generosa.

Pero la hostelería ha pedido que, tal y como contempla la aplicación de la desescalada, el Ayuntamiento dé pasos para permitir la ampliación de las terrazas y poder paliar en parte la reducción de las mesas de la que podrán hacer uso desde el lunes (la mitad). El propio presidente Vivas manifestó el sábado su predisposición, la realidad es que los que quieran más mesas este mismo lunes no podrán hacerlo. El Gobierno les ha obligado a presentar un proyecto técnico de ampliación de las terrazas para estudiar caso a caso de los que lo soliciten. De ahí que muchos hayan interpretado las palabras de Vivas como una mentira, una más, y la enésima traba (cuando no tomadura de pelo) a un sector que representa el 10 por ciento del empleo del sector privado en la ciudad.

Pero más aún, si se mira qué están haciendo otros ayuntamientos por toda España las palabras y sólo palabras, buenas, del Gobierno de la Ciudad Autónoma palidecen con las medidas efectivas y reales puestas ya en vigor en la mayoría de capitales del país. Nadie ha descubierto la pólvora, pero con carácter general la mayoría de los Ayuntamientos han permitido sin demasiado esfuerzo ni trabas la ampliación de las terrazas, en muchos casos hasta el doble, y han suprimido para todo el año el impuesto a las mesas y las sillas de la hostelería. En algunos casos como Madrid (gobernada por el PP y Ciudadanos) ha sido el propio consistorio quién ha propuesto que los locales puedan sacar las barras a la calle en aras a conciliar mejor la vida social con la ‘nueva normalidad’ y aunque esa medida aún no es efectiva al menos es una propuesta real a la que le queda lidiar para aplicarse con la oposición de las asociaciones de vecinos de algunos distritos de la capital.

Agilidad es lo que ha demostrado por ejemplo el ayuntamiento de Vitoria, que ya ha aprobado una medida que permite a los hosteleros poner el doble de mesas en la calle a partir del lunes. No tendrán que hacer nada para poder proceder, simplemente cumplir con no tapar las entradas a los portales y garajes y no ocupar espacios de vías públicas especialmente concurridas.

En Barcelona donde la legislatura pasada fue una guerra abierta del sector con el ayuntamiento por las mesas y las sillas en la calle, Ada Colau ha abierto la mano y concederá hasta final de año autorizaciones provisionales para ampliar las mesas disponibles, además la reducción fiscal es superior a la de Ceuta.

Damos una pequeña vuelta a España repasando qué han hecho otros ayuntamientos con un sector, el hostelero que es parte del buque insignia de todo el país, el turismo, y que representa como ninguna otra actividad económica y de ocio el carácter nacional sin distinción de ideologías o independencias.

Madrid

Es con diferencia la que ha presentado un plan más ambicioso para propiciar el resurgir de sus hosteleros. Más espacio en las terrazas, barras en la calle y más horario . Es cierto que no hay nada cerrado aún y que el Ayuntamiento tiene por delante una dura negociación no sólo con el sector que de momento ha aplaudido el primer borrador de un plan ambicioso sino también con los vecinos que ya han manifestado en muchos barrios su oposición a que los locales saquen las barras a la calle de forma temporal como si siempre fuera fiesta en el distrito. En concreto el Ayuntamiento gobernado por el PP y Ciudadanos ha propuesto ampliar la temporada de terrazas 6 meses y alargarla hasta marzo de 2021, lo que prácticamente les permitiría empalmarla con la habitual del año próximo. El Ayuntamiento también plantea una reducción del 25 por ciento de la tasa y devolver lo cobrado estos meses. El Ayuntamiento no sólo se ha mostrado favorable a ampliar la superficie de las terrazas sino que incluso ha puesto sobre la mesa la posibilidad de permitir que las barras salgan fuera para aquellos locales que no cuenten con terraza y de momento se muestra favorable a conceder incluso licencias provisionales para estos casos.

Barcelona

Las medidas del Ayuntamiento de Barcelona para fomentar la puesta en marcha del sector hostelero local tienen una carga de simbolismo importante, dado que el consistorio de Ada Colau mantuvo una línea dura de actuación con el gremio durante la pasada legislatura para corregir los excesos, poniéndose del lado de los vecinos y apostando por restringir la cesión del espacio público. Algo parecido a lo que pasó con el sector de los alojamientos turísticos al que poco menos que declaró la guerra por considerar que la ciudad estaba saturada y que en algunos barrios incluso estaba suponiendo un problema para la convivencia además de contribuir a disparar los precios del alquiler dificultando a muchos ciudadanos mantener su piso o directamente encontrar algo acorde a su sueldo. En cualquier caso la ordenanza para terrazas que sacó adelante el consistorio hace un año aproximadamente era mucho más permisiva en la mayoría de los aspectos que la de Ceuta. La crisis ha servido para enterrar el hacha de guerra entre el Ayuntamiento y los hosteleros. El consistorio ha rebajado en un 75 por ciento la tasa de las terrazas y se ha puesto manos a la obra para permitir la ampliación de las terrazas sobre la vía pública para paliar la reducción del 50 por ciento en las mesas a la que obliga la desescalada para la fase 1. El Ayuntamiento ha invitado a los hosteleros a ocupar la calle y ha puesto el límite en la acera, no le comerán espacio a los peatones sino a los coches, algo que el Ayuntamiento ya probó a modo de piloto en el entorno de la Sagrada Familia la pasada legislatura. El plan presentado por el Ayuntamiento prevé que 3 de cada 4 terrazas podrán mantener el espacio que tenían para trabajar antes de la crisis de forma relativamente sencilla y para darle agilidad utilizará autorizaciones provisionales dejando de lado o para más tarde las licencias cuyo trámite es más lento, esa provisionalidad prevén alargarla hasta el 31 de diciembre, exactamente igual que la rebaja del 75 por ciento en la tasa de ocupación de la vía pública.

Sevilla

La capital de Andalucía se ha quedado este año sin Semana Santa y sin Feria de Abril con lo que ello supone para el sector de la hostelería. Por eso, en el Ayuntamiento no sólo han suprimido la tasa de terrazas y la de basuras mientras dure el estado de alarma, sino que ya plantean permitir la ampliación de las terrazas tanto como sea posible respetando a los peatones y los vecinos e incluso prevén la inclusión de determinados locales emblemáticos en los planes promocionales de la oficina de Turismo (publicidad).

Málaga

En Málaga, el Ayuntamiento se ha comprometido con el sector a estudiar la ampliación de las terrazas , siempre y cuando la misma no suponga dificultar el tránsito por las calles. En una primera estimación realizada por el Ayuntamiento la medida se consideraba que podría suponer de facto que las terrazas pudieran mantener gracias a la ampliación el número de servicios que prestaban antes de la crisis en muchos casos. El Ayuntamiento ha puesto el tope eso sí en los horarios. No está dispuesto a tocarlos ni un minuto después de aprobar en enero una normativa que entre otras cosas vetó la apertura de nuevos establecimientos en zonas acústicamente saturadas como el centro o Teatinos, pero aprovechando la medida para meter de rondón otra que no sólo persigue la reducción del número de bares en estas zonas sino también facilitar la negociación entre hosteleros y arrendadores al vincular el acuerdo en la renovación de los alquileres el mantenimiento de la concesión. Es decir, si un arrendador no llega a un acuerdo con el hostelero por el precio del alquiler la licencia de bar decae. La medida está sirviendo para negociar a la baja los alquileres que aún así siguen siendo más elevados que los que paga el comercio.

Marbella

En Marbella el PSOE, en la oposición, ha pedido medidas similares. Ampliar el espacio de las terrazas para paliar el 50 por ciento del aforo que pueden ocupar y la eliminación por completo durante todo 2020 de la tasa.

Granada

El consistorio ha planeado permitir a los hosteleros ampliar la superficie que ocupan las terrazas, así como el horario de las mismas y no de forma temporal corta, sino nada menos que durante los dos próximos años.

Almería

En Almería el Ayuntamiento lo ha tenido claro y ha decidido permitir, con carácter excepcional, a los hosteleros que amplíen sus terrazas hasta poder llegar, a pesar de la disminución al 50 por ciento al que les obliga la fase 1 de la desescalada, al mismo número de mesas que tenían concedidas en la licencia. Ya hay un bando municipal que establece en qué condiciones pueden proceder y además les ha ampliado el horario hasta las 00.30 horas de domingo a jueves y hasta la 1 los viernes y sábados. Son medidas ya tomadas.

Cádiz

También el PP, en la oposición, ha propuesto al Gobierno Municipal de Podemos que permita la ampliación de la superficie de las terrazas y que les perdone la tasa de ocupación de la vía pública de todo el primer semestre de este año, incluidos los meses que sí pudieron trabajar con normalidad. La medida también la demanda el PSOE.

Murcia

La ciudad cuenta con entre 600 y 700 terrazas y el ayuntamiento sí que está por la labor de que los negocios puedan ocupar más vía pública para paliar en la medida de lo posible, tanto como se pueda, el hándicap de tener que abrir al 50 por ciento de lo que tenían antes de la crisis sanitaria. Tanto que el propio jefe de servicio de la Concejalía de Comercio, Mercados y Vía Pública de la ciudad se ha echado a la calle desde este mismo lunes acompañado de 7 inspectores y un aparejador cinta métrica en mano para hacer un estudio pormenorizado de cada una de esas terrazas en busca “del último metro disponible” para permitirles la ampliación. Es justo al revés de lo que ha sucedido en Ceuta, allí es el Ayuntamiento el que directamente ha tomado la iniciativa para decirle a cada local que lo solicite hasta dónde y cómo puede llegar con su terraza y no obligarles a los locales a que presenten un proyecto técnico que, según entiende el gremio aquí supone un gasto en tiempos difíciles y un engorro burocrático, dado que luego el Ayuntamiento tendría que revisarlo.

Cartagena

El Ayuntamiento ha decidido también d arles el trabajo adelantado a los hosteleros para permitirles la ampliación de las terrazas . Así se ha comprometido a poner a su disposición a lo largo de esta semana formularios para pedir la ampliación en base a la propia licencia de terraza con la que ya cuentan.

Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ha salido al rescate del sector hostelero de la ciudad con medidas contundentes . En primera lugar la fiscalidad, como aquí, pero el doble. Exactamente el doble. El alcalde, Joan Ribó ha anunciado que suspenderá hasta 2021 el cobro de la tasa de mesas y sillas, la ocupación de la vía pública, que pagan los establecimientos de hostelería por ocupar las calles. El ayuntamiento que ya había suspendido la tasa al inicio de la pandemia ha anunciado este mismo miércoles que alargar dicha suspensión hasta final de año. Supone renunciar a 3 millones de euros de ingresos para las arcas municipales. No sólo eso. El Ayuntamiento estudia la posibilidad de permitir a los locales ampliar las terrazas y bajarlas a pie de calle, ya que una característica de muchas terrazas en Valencia es que están elevadas. Lo harán en las zonas en las que no suponga restar espacio a los peatones. Pero su compromiso en agilizar estas concesiones va más allá de las palabras: del 14 de marzo al 24 de abril el consistorio ha aprobado 31 resoluciones nuevas para terrazas, de las que 23 se corresponden con nuevas terrazas.

Pamplona

En Pamplona, que se ha quedado sin San Fermines este 2020 y por tanto sin 14 días de oro para los locales de hostelería el pleno municipal ha debatido el primer paso en lo que parece un camino para modificar de modo sustancial la normativa del sector y facilitar su salida de esta crisis . Todos los grupos en el Ayuntamiento, salvo Navarra Suma (abstención) se han mostrado favorables a permitir la ampliación de las terrazas, incluso hasta el doble de su espacio para que puedan seguir operando con el mismo nivel que antes del cierre. E incluso en algunos casos, se baraja la posibilidad de que si no es posible la ampliación, que se plantea ganando terreno al asfalto, se contemplen medidas compensatorias para los locales que no pudieran acometer dicha ampliación. Y lo que han planteado en el Ayuntamiento de la capital de Navarra tiene como parte interesante que mira no sólo al corto plazo sino que pretende aprovechar la ocasión para resolver problemas subyacentes de cara al futuro.

Logroño

El caso de Logroño es especialmente interesante. Allí, el Ayuntamiento aún no ha tomado medida alguna respecto a la ampliación de las terrazas, aunque da a entender que lo hará, de un modo particular eso sí. Irá esetablecimiento por establecimiento para preguntar cuáles son sus necesidades. Pero lo que sí ha planteado ya el Ayuntamiento es un primer paso que permitiría con posterioridad la ampliación en la calle de los usos comerciales. Así se va a proceder a la supresión del tráfico en muchas arterias o la ampliación del uso peatonal mediante la supresión de aparcamientos y la reducción a 30 kilómetros por hora de la velocidad en esas vías, todo pensando en el futuro o esa ‘nueva normalidad’ que obligará a mantener mayor distancia entre los peatones.

Vitoria

El Ayuntamiento de Vitoria ya ha aprobado con carácter general el permiso para que las terrazas de hostelería puedan duplicar su espacio a partir de este mismo lunes . Los límites que les ha puesto en la normativa es que no invadan los accesos a los portales, garajes o invadan zonas especialmente transitadas por los peatones. No será necesario que los locales soliciten poner más mesas.

San Sebastián

Si en Ceuta la hostelería viene a representar el 10 por ciento del tejido productivo local, en San Sebastián la hostelería (palabras mayores) supone el 20 por ciento del PIB de la ciudad. Las mitológicas barras de ‘pintxos’ tendrán que esperar al menos a la fase 2 y limitar su aforo para volver a ser parte de la proa de un sector reconocido mundialmente por su buen hacer. Así las cosas, allí tirar un flotador a la hostelería no es cualquier asunto a despachar. El Ayuntamiento ha mostrado su clara disposición a ampliar las terrazas , tan clara que ya ha levantado en armas a buena parte de los barrios de la capital guipuzcoana.

Gijón

En Gijón el Ayuntamiento ya ha acordado permitir una ampliación del cien por cien a las terrazas , es decir, el doble, es decir que podrán seguir manteniendo la misma capacidad de trabajo que antes de la crisis durante la fase 1. Eso sí, los hosteleros tendrán que llegar a un acuerdo con los vecinos en determinados casos. El consistorio también ha perdonado la tasa de terrazas integra a los hosteleros hasta final de año.

Santander

En Santander como en Ceuta las medidas parecen quedarse en la fiscalidad, pero aún así llegan más lejos que las de aquí. Los hosteleros no pagarán el impuesto de terrazas en todo el año . Ante ese panorama el Diario Montañés ha sondeado a buena parte del sector este mismo miércoles y sólo 21 locales de la capital de Cantabria están dispuestos a montar sus terrazas a partir del lunes . Es decir, que sólo con la fiscalidad parece claro que no alcanza.

Zaragoza y Jaca

En Zaragoza, el Ayuntamiento en manos del PP con el apoyo de Ciudadanos y VOX ha suprimido la tasa de terrazas mientras dure el Estado de Alarma y desde la oposición, Chunta Aragonesista ya han pedido al gobierno municipal que permita a la hostelería ampliar sus terrazas durante la desescalada. En Jaca también han eliminado la tasa de terrazas por completo .

Valladolid y Tordesillas