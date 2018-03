Varga acusa a PROCESA de “desviar” los fondos FEDER a cubrir competencias del Estado

El diputado y portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, ha lamentado la línea de actuación de la sociedad municipal Procesa, cuyo objetivo es el fomento del desarrollo de la ciudad, con proyectos empresariales “que se salen de lo habitual”, como sucedió con la iniciativa para instalar una línea de producción de munición ecológica para la práctica de la caza o como ha ocurrido ahora con Global Yatching, un proyecto para el alquiler de yates.

Ciudadanos denuncia que ambos proyectos empresariales fueron desechados sin informe alguno al considerar que no eran viables mientras se “desvían” los fondos FEDER a proyectos que deberían ser competencia del Estado, como el arreglo de la N352, la remodelación de la frontera del Tarajal o la construcción de centros educativos. Un desvío que, subrayan, no insinían que se trate de un delito, pero í d euna concepción errónea del objetivo de unos fondos pensados para el desarrollo económjico de la ciudad y no para cubrir las carencias presupuestarias de los ministerios de Fomento o Educación.

Desde la formación que lidera en Ceuta Varga solicitarán a PROCESA la relación de subvenciones concedidas a empresas que se disolvieron a los dos o tres años sin que se les exigiera la devolución de la ayuda.