Admitida a trámite la impugnación de la OPE de profesores de secundaria

La plataforma de interinos docentes, a través del bufete de abogados contratado para tal efecto, presentó el pasado mes de mayo, a través del contencioso administrativo, una impugnación a las bases de la convocatoria, al igual que se ha hecho en otras muchas comunidades del conjunto del Estado. Contencioso-administrativo que ha sido admitido a trámite impugnándose la oferta pública de empleo de profesores de secundaria convocada por el Ministerio de Educación para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se inician el próximo 23 de junio.

La PIDOCE considera que las oposiciones, tal y como están redactadas las bases de la convocatoria, “discriminan al interino al no darle opción para consolidar su plaza teniendo en cuenta su experiencia laboral, ya que la primera prueba de la fase oposición es eliminatoria. Así pues, se convoca a los opositores a un concurso-oposición donde la fase del concurso no llega a celebrarse si no se supera la primera prueba del de procedimiento”.

El personal interino lleva contratado años, en algunos casos más década y media, pero ahora la administración competente ha decidido sacar a concurso las plazas que han ocupado “sin tener en cuenta que tenían un reconocimiento de derechos que la Administración ha obviado, tratando de consolidar las plazas en lugar de al personal”, recriminan.

“El objetivo encomendado por Europa era el de reducir la tasa de temporalidad al 8%, en lugar de abrir la posibilidad de enviar a más de 700.000 interinos de toda España al desempleo. Las plazas que ahora ocupan interinos “en fraude” se convocarán y muchos podrían ser cesados sin reconocerles el derecho a pagarles 20 días de salario por año de servicio”, avisan, por lo que un importante número de interinos docentes en Ceuta ha recurrido a las vías legales para reclamar sus derechos y adquirir el estatus de Indefinido no fijo.