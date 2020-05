CSIF exige una vuelta a las aulas "negociada" y pone sus condiciones

CSIF reclama que la vuelta a las aulas sea "negociada". "El cierre definitivo de los centros para toda actividad lectiva presencial por la declaración del Estado de Alarma fue acometido con la urgencia determinada por la propagación de la enfermedad COVID-19. Esto ha implicado muchos desajustes que se han tenido que ir solucionando para la continuación del curso escolar", admiten, pero advirtiendo: "No puede pasar lo mismo con la reincorporación y vuelta a los centros educativos. La inmunidad no se ha conseguido y, hasta que tengamos a nuestra disposición una vacuna, el riesgo de contagio no es cero".

CSIF "no puede permitir que se produzca la vuelta a los centros de los docentes sin hacer valer nuestros derechos como representante del profesorado y exige comenzar a negociar medidas que vayan encaminadas a apoyar al colectivo docente para acometer el reto que supone atajar las dificultades con las que se van a encontrar en la vuelta a la actividad lectiva". Para CSIF sería "una absoluta irresponsabilidad que no trabajáramos ya en estudiar, planificar y acordar medidas para que el regreso a lo que el Gobierno ha denominado ‘la nueva normalidad´ se produzca de una manera que genere confianza, seguridad y certidumbre. Pero es que además así lo marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en sus artículos 18.2, 33 y 34.2, por los que se recuerda a la Administración el derecho a la información, consulta y participación de los representantes de los trabajadores en las medidas a adoptar en materia de prevención de riesgos laborales".

Para ello exigen la "nNegociación a partir de los Comités de Seguridad y Salud del cómo y en qué condiciones se hace esta reincorporación, adaptando, en su caso, las medidas de PRL de los Planes de carácter preventivo; "desinfectar todos los centros docentes antes de la actividad lectiva de cada jornada. Reforzar los equipos de limpieza; "realización de test masivos"; "los centros deberán de estar dotados de dispensadores de hidrogeles, indicaciones de distancias sociales, mascarillas, "en ningún caso se incorporarían personas de riesgos: mayores de 55 años, enfermos crónicos, embarazadas, situaciones excepcionales"; "reducción de ratios para asegurar la separación mínima de 2 m. entre los docentes y/o alumnado, en todas las dependencias del Centro"; "desdobles y apoyos", "redistribución de horarios de los centros docentes para evitar aglomeraciones"; "doblar los servicios de transporte escolar para evitar aglomeraciones"; "equipos de protección individual para profesionales que trabajan en el Sistema Educativo de manera directa con el alumnado o familiares. Sobre todo, en Centros de Educación Especial e Infantil.; "señalización de itinerarios de desplazamiento (y si es posible unidireccionales) dentro del Centro"; "organización de los turnos de recreo"; "incorporación de personal sanitario en los centros", "funcionamiento de las aulas matinales y comedores escolares" e "nstalación de mamparas para la atención al público".