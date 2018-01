CSIF urge al MECD a "retomar las negociaciones" sobre las oposiciones docentes de este año

El Sector de Enseñanza de CSIF en Ceuta ha pedido este martes al director provincial de Educación "un mayor grado de implicación en la planificación de las oposiciones que tendrán lugar este año". "Somos conscientes de que no dependen directamente de la Dirección Provincial pero ese no es motivo para no consensuar las especialidades y al menos pedir de manera firme al Ministerio que cuanto antes se sepan para que los aspirantes puedan prepararlas", argumentado.

El sindicato quiere "negociar" con la Administración "el número de vacantes, las especialidades y los Cuerpos a convocar".

En cuanto al primer punto, el número de plazas "debería incrementarse" para CSIF. La propuesta que se hizo desde los sindicatos consensuada con la Dirección Provincial de Ceuta fue de alrededor de 70 plazas a repartir en diferentes Cuerpos y Especialidades.

En cuanto al segundo punto, "sería necesario publicar las especialidades de las plazas que saldrán a concurso en estas oposiciones, para que los opositores puedan elegir o cambiar a especialidades afines". Reclama también "que se tienda a concentrar el mayor número de plazas posibles en la menor cantidad de especialidades posibles, dando de este modo oportunidad de alcanzar su objetivo a un mayor número de opositores y permitiendo por otro lado al resto presentarse con mayores posibilidades en otros lugares de España".

Finalmente, CSIF solicita que la fecha del concurso-oposición se haga coincidir con las oposiciones en Andalucía, con el fin de “dar mayores posibilidades a los docentes ceutíes”.