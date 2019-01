Más de 50 estudiantes de Ceuta participan en la Fase Local de la LV Olimpiada Matemática Española

El Salón de actos de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta acoge este viernes la Fase Local de la LV Olimpiada Matemática Española, en la que han participado un total de 54 alumnos. Los resultados se conocerán la semana que viene.

En ella pueden participar los alumnos del sistema educativo español o equivalente, matriculados durante el curso 2018-2019 en centros españoles o en centros extranjeros homologados establecidos en España, que cursen Bachillerato en el presente curso académico. Con carácter excepcional y si son avalados por escrito por su profesor también podían tomar parte estudiantes de 3º o 4º de E.S.O, de excelentes capacidades, matriculados en alguno de los centros descritos en el párrafo anterior en el curso 2018-2019.

A los alumnos se les han planteado dos pruebas con 3 problemas cada una que se realizan en dos sesiones, una por la mañana y otra la tarde, de 3 horas y media de duración cada una. Solamente se permite la utilización de útiles de dibujo y escritura. En particular, no está permitido (y no se podrán introducir en el aula) el uso de calculadoras, aparatos electrónicos, teléfonos móviles, libros, tablas u otros documentos distintos de los que proporcione el Tribunal.

El ganador representará a Ceuta en la Fase Nacional de la LV Olimpiada Matemática Española, que se celebrará en Orense del 21 al 24 de marzo. Además, la Real Sociedad Matemática Española premiará al alumno ganador de la Fase Local con un Diploma acreditativo y una cuota anual de socio-estudiante, lo que le da derecho, entre otros beneficios, a recibir la revista 'La Gaceta' de la Real Sociedad Matemática Española durante un año.

En la Fase Nacional se premiará a los 36 primeros clasificados con medallas de oro, plata y bronce, en la proporción 1:2:3, respectivamente.