El MEFP no prevé abordar hasta después de Semana Santa, si la situación no mejora, cambios en el curso

La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) no prevé que se aborde la posibilidad de cambios radicales en la programación escolar que impliquen prolongar el curso parte del verano. Solo a partir del lunes 13 de abril, para cuando estaba programado el regreso a las aulas tras el parón vacacional de ‘semana blanca’ y Semana Santa, y si la situación de la crisis sanitaria no mejora, cabría plantearse alternativas al calendario estipulado, considera Javier Martínez.

Los responsables de la Administración en Ceuta han mantenido este martes una reunión por videoconferencia con los directores de todos los centros de la ciudad para analizar el discurrir de la primera semana sin clases por el Estado de Alarma. En ella se ha incidido en la necesidad de no avanzar materia, no hacer evaluaciones y coordinar a los docentes de cada estudiante para no "sobrecargar" al alumnado de tareas a distancia. También de tener en cuenta la "brecha digital" para que el retorno a las aulas no haya distanciado aún más a los dicentes en función de su nivel socioeconómico.

Los docentes han recurrido hasta ahora sobre todo a ‘Google Classroom’ y la plataforma SED del INTEF para cumplir con el mandato de “dar continuidad a los procesos de aprendizaje” pese a la coyuntura actual, singularmente en 2º de Bachillerato para no perder tiempo con vistas a la preparación de las pruebas de acceso a la universidad.

La Dirección Provincial ha pedido a los responsables de cada centro un informe antes del viernes sobre las principales “dificultades” y “problemas” con que se han topado una vez vaciados colegios e institutos para intentar mantener los procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir de esta semana, los próximos quince días se tomarán como lo que estaban programados: vacaciones.

El director provincial, Javier Martínez, cree que solo la evolución de la pandemia de coronavirus y la efectividad de las medidas adoptadas para contenerla, imposible de calibrar aún, marcará si será necesario dar por terminado el año académico en curso, continuar con la actividad lectiva en verano o cualquiera de las alternativas que se puedan plantear.

El Ministerio no contempla el primer escenario, que supondría finiquitar el curso tres meses antes de lo previsto. Además, este martes el MEFP ha negado que la ministra Celaá vaya a trasladar este miércoles esa posibilidad a los consejeros autonómicos en una reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación en la que entre otras cosas se prevé acordar un nuevo calendario para la Selectividad.

Sobre el segundo planteamiento, ANPE ya se ha opuesto a “prolongar el curso escolar más allá del 30 de junio”, entre otras razones porque hacerlo supondría, a juicio de los de Remedios Acosta, “una falta de respeto a la labor que con tanto esfuerzo, vocación y dedicación realizan los docentes todos los días”. También apeló para oponerse a las vacaciones familiares, las altas temperaturas o la coincidencia con los procesos selectivos previstos.