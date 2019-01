La presidenta del AMPA del CEIP García Lorca exige más "responsabilidad" a Ciudad y Tragsa

La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP García Lorca ha lamentado este viernes la "falta de responsabilidad" de Tragsa y de la Ciudad Autónoma por no haber terminado íntegrmente el trabaj de sustitución del techado de uralita del patio del centro "en el periodo acordado" y "que hayan estado terminando la obra con el colegio abierto y exponiendo a los niños a inhalar el polvo de amianto".

"Se le achaca la culpa al jefe de Obra, que no aparecía, y que los trabajadores hacían lo que creían pero este es un asunto muy serio que se han han tomado demasiado a la ligera", ha criticado Mohamed pese a que este jueves el conflicto se dio por resuelto con la limpieza a fondo del patio y la presentación del certificado preceptivo sobre ausencia de partículas peligrosas en el aire.

"Hasta que no pasa algo grave nadie se mueve y hemos tenido que dar la voz de alarma para que se lo hagan pero yo, que no sé el funcionamiento de la Ciudad, creo que también tendría que tener un seguimiento de la empresa, más tratándose de un tema tan delicado", ha reflexionado la president de la AMPA.

Desde su punto de vista "no deberían haber empezado las clases hasta tener la garantía de que no habría riesgo pero como siempre las cosas se hacen al revés". "El informe ha dado negativo pero si no hubiera sido así no podríamos más que lamentarnos y ver echarse la culpa unos a otros porque la enfermedad no aparece a corto plazo y al cabo de unos años saldríamos en las noticias: las cosas hay que hacerlas con más responsabilidad", ha resumido.