Búscome deja claro que no recibe ninguna subvención "ni pública ni privada"

Búscome ha querido combatir este sábado en un comunicado el "gran error que cometen quienes dan alas al discurso falso de las subvenciones en materia de mujer" y a "aquellos partidos que se empeñan en afirmar que las asociaciones feministas están viviendo de las subvenciones esconden un deseo enorme de que éstas no luchen por la igualdad y por alcanzar sus objetivos". En su caso "no recibimos ningún tipo de subvención y, por tanto, advertimos que no vamos a permitir más manipulación mediática acerca de ello" porque "todo lo hacemos de manera altruista y con el dinero de nuestros bolsillos".

Desde su punto de vista "es una falacia hablar de chiringuitos feministas en Ceuta, y no decir nada de lo que se lleva la Fundación Premio Convivencia, los grupos políticos, las casas regionales, la federación de fútbol, la Hípica, las cofradías, la Federación de vecinos, las entidades religiosas, o la asociación de caza en comparación con las áreas sociales o educativas".

"Partiendo de la base de que las subvenciones se obtienen después de pasar un exhaustivo control por parte de intervención, mediante la correspondiente memoria justificativa, y bajo las premisas de trasparencia, objetividad y no discriminación y dejando claro que es un derecho recogido en la Constitución, es inaudito", ha lamentado la asociación, "que el foco lo pongan en aquellas entidades e instituciones que buscan proteger a los menores víctimas de violencia de género, a las mujeres con sentencias a su favor y, por tanto, con órdenes de protección, así como a los programas que buscan la formación en el mundo laboral, el empoderamiento y la educación en edades tempranas, cuyo fin es acabar con los roles de género y el patriarcado".

La entidad ha aclarado que "esta partida en Ceuta es la menor de todas las que existen, pues años tras años el área de igualdad ha ido perdiendo peso y presupuesto, siendo incluso el Plan de Igualdad el único Plan al que no se le acompaña una memoria económica, al contrario que pasa con el Plan Joven o el de Salud, por poner únicamente dos ejemplos". "La Ciudad tiene un Plan de Igualdad que no se puede llevar a cabo porque no se recoge en los presupuestos", ha advertido.

"Nadie cuestiona que Autismo, el CERMI o la Fundación Gallardo, reciban por parte de la Administración, y de acuerdo a la estabilidad presupuestaria y la Ley de Subvenciones, una ayuda para desempañar sus intervenciones y mejorar la calidad de vida de estas personas que necesitan la colaboración del exterior. Entonces, ?por qué se duda cuando una asociacion feminista recibe la misma ayuda? El fin es poner en cuestión todo lo que sea dedicado para luchar contra el machismo y la violencia de género, es cuestionar a la propia mujer", ha lamentado.

La asociacion aprovecha para alabar" la encomiable labor de estas entidades, que suprimen el trabajo que debería hacer la Administración e invita a que si quieren poner en entredicho las subvenciones, lo único que tienen que hacer es fiscalizar a la Ciudad, pero al derroche ornamental, las duplicidades y al proceso de adjudicaciones, y no a la buena labor de los agentes sociales".

Por último, Búscome ha dejado patente que apoya "a los colectivos que acceden a una subvención pública, pero afirma que nuestra filosofía es reivindicar la lucha feminista sin acceder a ninguna ayuda pública, porque así lo hemos decidido".