Búscome denuncia el recorte de la Policía Nacional dedicada a violencia de género en Ceuta

Búscome ha "lamentado" este miércoles que "se haya reducido la plantilla de la Policia Nacional dedicada a la lucha contra la violencia de género en Ceuta cuando lo que tiene que aumentar es la protección y la inversión que desde el Estado se tiene que hacer para poner freno a esta lacra".

"Cinco policías menos puede poner en peligro la vida de mujeres con órdenes de protección y puede influir luego a la hora de activar el protocolo que mide el riesgo que tiene una mujer después de haber denunciado. Todas las campañas van destinadas a poner el foco de atención en las víctimas para que denuncien, pero luego no dotamos de recursos suficientes", ha criticado la asociación

Por ello ha reclamado "que no únicamente se recupere lo perdido, sino que el Gobierno aumente la plantilla. Son muchas las mujeres asesinadas porque el agresor ha incumplido la orden de alejamiento, y Ceuta no se puede relajar en ese aspecto".

Por último, ha instado a que "se active de una vez el protocolo de coordinación". "No entendemos de qué sirve una foto populista si luego no son capaces de plasmarlo en un plan util, real y coordinado porque las victimas y sus menores no pueden ser engañados", ha concluido.