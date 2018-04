Convocan una concentración en la Plaza de los Reyes contra la condena a La Manada de San Fermín

La Plataforma Feminista de Ceuta ha convocado una concentración este jueves a las 18.00 horas en la Plaza de los Reyes contra la sentencia a los miembros de La Manada de San Fermín, que han sido condenados a nueve años por abuso sexual, no por violación, en una decisión judicial que incluye el voto particular de uno de los magistrados que pide la absolución.

Búscome ha anunciado la movilización y ha dejado patente en un comunicado su "repulsa a la sentencia dictada contra La Manada, que ni la compartimos ni la comprendemos".

"Esta resolución vuelve a abrir un debate que ya tendría que estar superado porque para que exista una violación no tiene que haber violencia, basta con que una mujer diga que no: ¿Dde verdad se creen sus señorías que no hubo intimidación?", se ha preguntado la asociación.

Además, ha añadido que "mientras la Justicia sea patriarcal vamos a seguir estando desprotegidas" ya ha anunciado que "es hora de sumar fuerzas y unir nuestras voces contra quienes permiten que nos sigan manejando y contra quienes se creen con la potestad de usar nuestros cuerpos a sus antojos más salvajes".

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 9 años por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a los cinco acusados de la violación grupal en los Sanfermines de 2016. Uno de los tres magistrados ha emitido un voto particular discrepante en el que aboga por la absolución. La sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.