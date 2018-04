Cortes de luz previstos en varios puntos de la ciudad esta semana

La Empresa de Alumbrado advierte que esta semana llevará a cabo varias interrupciones del suministro de electricidad en varios puntos de la ciudad empezxando por este martes en el Polígono Vírgen de África, siguiendo por la céntrica calle la Legión o en Benítez el jueves.

Martes

Sector Polígono Virgen de África número 3

Residencia Militar en la Avda. de Barcelona; Polígono Virgen de África Centro Comercial; Polígono Virgen de África 2a fase, portales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y garajes, con todas las zonas intermedias.

Horario: De 08.30 horas a 10.30 a 14.30

Miércoles

Sector Caritas y Sector La Legión

Carretera Subida al Pantano, Marmolería Nene, El Pinar y Arroyo del Infierno, con todas las zonas intermedias. Calles La Legión no 2,3,4,5,6,7 y 8, Teniente Pacheco no 2,5,7,8,10,11,12 y 19, Teniente Arrabal no 1, Fernández no 7 y Edificio Ceitil, con todas las zonas intermedias.

Horario: De 08.30 a 14.30 horas

Jueves

Sector Benítez

Playa de Benítez, Factoría CEPSA, Edificio El Regajo, Edificio Medinaceli, Loma Larga hasta Barriada Postigo (no incluida) y Arroyo del Infierno, con todas las zonas intermedias.

Horario: De 08.30 a 14.30 horas