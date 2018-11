Imserso, Ciudad y UGR se unen en la segunda semana de la discapacidad y accesibilidad universal

Este año se va a celebrar, entre los días 26 y 30 de este mes, la II Semana de la Discapacidad y Accesibilidad Universal, la cual tiene su origen en las Jornadas sobre Discapacidad que lleva organizando la Dirección Territorial del IMSERSO desde hace cuatro años dentro de su Plan de Formación Especializada. El año pasado la oficina Técnica de Accesibilidad de Ceuta quiso colaborar en la organización de estas jornadas y se realizó conjuntamente entre el IMSERSO y la Ciudad de Ceuta la I Semana de Discapacidad y Accesibilidad Universal.

Este año se ha querido unir a la organización de estas Jornadas la Universidad de Granada, por lo que se va a realizar la II Semana de Discapacidad y Accesibilidad Universal en la cual colaboran las tres entidades: IMSERSO, Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Oficina de Accesibilidad y la Universidad de Granada.



Las ponencias son de gran interés no sólo para las personas con algún tipo de discapacidad, sino que son ponencias de interés para cualquier persona que quiera conocer o ampliar sus conocimientos sobre la Discapacidad o la Accesibilidad Universal y comprenden temas tan relevantes como la Educación Inclusiva, el Daño Cerebral, la Accesibilidad o la dificultad añadida que para la discapacidad supone el hecho de ser mujer.



Los ponentes son personas destacadas en su ámbito profesional a nivel nacional, entre ellos se encuentran profesionales de los Centros de Referencia del IMSERSO, la Coordinadora de la Fundación CERMI mujeres, el Director Técnico de Plena Inclusión de Castilla la Mancha, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud o la psicóloga de la Fundación Purísima Concepción de Granada.



Además de estas ponencias se realizarán dos mesas redondas, una en relación a la accesibilidad en Comunidades de propietarios y otra en la que se tratarán experiencias personales donde se expondrán distintos retos superados por los integrantes de la misma.



Para cerrar estas ponencias se contará con la intervención de Constanza Orbáiz a través de video conferencia desde Buenos Aires y con la actuación de "El Langui" , la celebración de una Milla Solidaria alrededor del Campus Universitario y la proyección de la película "Campeones.

PROGRAMA

LUNES 26 NOVIEMBRE

16:30 h. Recepción e inauguración de las jornadas.

17:00 h. Ponencia. Sin accesibilidad no hay nada.

• Ponente: Aurora María Ortega. Arq. Técnico-Ing. Edificación. Prof. Titular E.S.I.E. Universidad de Sevilla.

18:00 h. Descanso.

18:30 h. Mesa Redonda. Accesibilidad en comunidad de propietarios.

• Coordina: Jesús Rodríguez Aguilera. Responsable de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Ceuta.

Participan: • Mª Paz García. Arq. Téc.- Ing. Edif., Coord. Comisión Accesibilidad COAATGR.

• Juan Jesús Barroso Calderón. Abogado y Administrador de fincas.

• Usuario-CERMI Ceuta.

19:30 h. Ponencia. Hacia un comercio accesible.

• Ponente: Carmen Fernández Hernández. Arq. Técnico Fundación ONCE Departamento Accesibilidad.

20:30 h.- Gala de entrega de distintivos a establecimientos accesibles.

MARTES 27 NOVIEMBRE

16:30 h. Ponencia. Retos en la Inclusión Universitaria.

• Ponente: Milagrosa Olmedo Alguacil. Enfermera, Decana Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta.

17:00 h. Ponencia. Diversidad funcional en un mundo accesible.

• Ponente: Ángeles Burgos Pulido. Psicóloga Fundación Purísima Concepción Granada.

18:00 h. Descanso.

18:30 h. Ponencia. La accesibilidad en el espacio urbano de Ceut.a

• Ponente: Carlos Rodríguez Mahou. Arquitecto CEAPAT-IMSERSO.

19:30 h. Ponencia. La vivienda accesible.

• Ponente: Rosa Regatos Soriano. Arq. Técnico CEAPAT-IMSERSO.

MIÉRCOLES 28 NOVIEMBRE

16:30 h. Ponencia. Daño cerebral adquirido y discapacidad.

• Ponente: Inmaculada Gómez Pastor. Directora CEADAC-IMSERSO.

17:45 h. Ponencia. Percepciones, necesidades y reivindicaciones de las familias con hijos

con discapacidad visual y ceguera.

• Ponentes: Rocío Salcedo López. Doctora en ciencias de la Educación

y Azahara Eliberi Gualda López, Maestra de Atención Educativa ONCE.

18:00 h. Descanso.

18:30 h. Ponencia. Educación inclusiva: una necesidad hacia la que caminar.

• Ponente: Iván Herrán García. Director técnico de Plena Inclusión, Castilla La Mancha.

19:30 h. Ponencia. La lucha por los derechos humanos de las mujeres con discapacidad.

• Ponente: Isabel Caballero Pérez. Coordinadora FUNDACIÓN CERMI MUJERES.

JUEVES 29 NOVIEMBRE

16:30 h. Mesa Redonda. Experiencias personales

• Coordina: Santiago Real Martínez. Vicedecano de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta.

Participan: • Carmen Kimatrai Salvador. Trabajadora Carrefour.

• Nora Hichou Martah. Trabajadora Carrefour.

• Manuel Muñoz Espinosa. Profesor de Educación Infantil.

• Iván Sánchez Duarte. Alumno de G.A.D.E.

• Mª Ángeles Jiménez Paulete. Inserta Empleo Ceuta (Fundación ONCE).

• Juan Antonio Moreno Pérez. Director de la ONCE en Ceuta.

• Manuel Fernández Vázquez. Estudiante de Enfermería.

18:00 h. Descanso.

18:30 h. Video Conferencia. Discapacidad poder distinto.

• Ponente: Constanza Orbáiz. Psicopedagoga del Colegio Dalian (BBAA. Argentina).

19:30 h. Ponencia. A mí no me digas que no se puede.

• Ponente: Juan Manuel Montilla, “El Langui”. Cantante y actor.

VIERNES 30 NOVIEMBRE

9:30 h. Recepción y entrega de dorsales.

10:00 h. Milla Solidaria (premios al atuendo más simpático y otros… ¡No te lo pierdas!).

10:30 h. Desayuno.

11:00 h. Proyección Película: “Campeones”

(en paralelo) Talleres Sensitivos y Exposición de Ayudas Técnicas y Productos de Apoyo.

13:30 h. Clausura.