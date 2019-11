La Plataforma Feminista de Ceuta se reivindica tras las críticas recibidas por la sentencia en el caso Brahim

La acción judicial sobre la muerte del agente de la Guardia Civil Brahim ocurrida el pasado 12 de junio en Los Rosales, cuando él mismo se disparó, ha concluido, que el agente no disparó a su mujer y luego se quitó la vida, todo en presencia de uno de sus hijos, sino que sus disparos fueron únicamente contra él mismo y fue el rebote de las balas lo que hirió a su esposa. La noticia la adelantó este sábado el decano en papel de la ciudad y su eco no se ha dejado esperar. Así, por un lado la familia ha adelantado dos acciones la convocatoria de una concentración en defensa de Brahim en la plaza de los Reyes a las 21 horas y la interposición de una demanda contra la Plataforma Feminista por la concentración que la misma organizó a las pocas horas del deceso este pasado mes de junio, según adelanta Ceutatv.com.

Las críticas contra las feministas arreciaron de parte de los amigos y familiares de Brahim durante toda la jornada del sábado en las redes sociales, y ante eso, la propia plataforma ha emitido un comunicado este domingo en el que viene a reivindicarse y aclara que si convocó la concentración no fue sino porque la propia Policía Nacional y la Delegación del Gobierno consideraron tras el suceso que se trataba de un caso de violencia de género.

“El día 12 de junio de 2019 la Plataforma Feminista se manifiesta en la plaza de los Reyes para condenar públicamente un caso catalogado como ‘Violencia de Género’ por parte de las instituciones de nuestra ciudad, concretamente la propia Delegación del Gobierno y la Policía Nacional”, recuerda la plataforma en un comunicado remitido a loso medios este domingo.

“Las mujeres que integramos esta Plataforma también tenemos padres, hermanos, hijos, primos, amigos y vecinos y por supuesto jamás llevaríamos a cabo ningún acto injusto que pudiera afectarles de manera directa. No se encuentra entre los fines de la Plataforma crear una lucha entre sexos y tampoco ir en contra de los hombres. Nuestra Plataforma lucha contra el sistema, sistema que legitima una cultura en la que sólo durante una década el número de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas asciende a más de 1000 y por ello no es difícil entender que estas relaciones de poder tienen como víctima a un género, el femenino, y no al otro”, ha recordado la plataforma en su comunicado.

“Condenamos cualquier tipo de maltrato, cualquier tipo de injusticia pero nuestro fin y objetivo principal a la hora de salir a las calles como Plataforma es la lucha en contra de las violencias machistas, en contra de la VIOLENCIA DE GÉNERO. Nuestras reivindicaciones son claras, objetivas y pedagógicas y no vamos a entrar en llevar a cabo ninguna valoración respecto al levantamiento del sumario porque nosotras aceptamos la resolución judicial”, continúa en su comunicado la plataforma.

Además la asociación recuerda que se fundó el 17 de noviembre de 2018 “con definición y naturaleza independiente, sin ánimo de lucro y libre de signos políticos o vinculación partidista. Es una plataforma integrada por mujeres diversas, con diferentes responsabilidades, de distintos ámbitos y diferentes visiones, pero que tienen un fin común que es acabar con la desigualdad e introducir la perspectiva de género en todos los contextos sociales y políticos de la ciudad”, repasa la plataforma

En la actualidad cuenta con 109 integrantes y sigue creciendo con la intención de “reivindicar más igualdad y exigir cambios reales en este sistema patriarcal y así acabar con la discriminación social, laboral, moral, legal y verbal imperante”. Y entre su actividad se encuentra el secundar tantas concentraciones nacionales o locales se convoquen que sirvan para “la condena visible de las situaciones más patentes de discriminación, patriarcado y terrorismo machista”.