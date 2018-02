Servilletas contra la violencia machista en los bares

en-comunidad DENUNCIA

Los empresarios del Poblado Marinero están “deseperados”. La presencia continua de menores extranjeros no acompañados “intimidando” a los viandantes es diaria y “llamas al 112 y no viene nadie”, denuncia Piku Sunderdas, portavoz de los concesionarios del Poblado Marinero, hartos de denunciar y no conseguir nada.