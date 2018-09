La Ciudad admite que no se hace la recogida selectiva "al cien por cien" y cree que es imposible por la falta de civismo

“Si, tenemos conocimiento y no, no hemos tomado medidas, es imposible”. Así respondía el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, a la interpelación del grupo parlamentario socialista sobre las imágenes de operarios de TRACE mezclando todos los contenedores de recogida selectiva en un solo camión. Denuncia que no solo no negó Ramos sino que disculpó asegurando que “el reciclaje al cien por cien es imposible, se puede paliar, pero ponerle fin es desgraciadamente imposible, como es imposible acabar con la polución”.