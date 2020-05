A Medio Ambiente le atropella la apertura de las playas y el pase a fase 2

Ceuta está desde este lunes en fase 2, hay quien ya lo ha celebrado atravesando el oscuro umbral de la puerta de un bar, y quienes lo han hecho tirándose a la playa a disfrutar del sol y del agua del mar y en el caso de este lunes del levante. Hace ya seis semanas que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, anunció que su Gobierno preparaba la temporada de playa aún sin saber qué pasaría con la misma. La temporada de playa ya está aquí y las playas están como hace 6 semanas.

A la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos parece haberle atropellado la llegada de la fase 2. La cartelería en la que estaban trabajando son folios plastificados que recuerdan que hay que mantener una distancia de 2 metros y señalan un único sentido de las escaleras.

Si usted va a acudir a la Ribera, la escalera central es sólo para acceder, bajar, a la playa. La del Caballa es la que ha de usar para salir. El ascensor del mercado está cerrado. Y Si es de los que va por Fuente Caballo siéntase libre porque ahí no hay cartel que indique nada.

En el caso del Chorrillo, un operario se escrutaba la cabeza sobre las tres de este lunes tratando de encontrar donde anclar con silicona el cartel que indica el uso adecuado de cada sentido de las escaleras, que es probable que una sea para acceder y otra para salir de la playa. Obligatoriamente por el acceso al final de la playa en la explanada de Juan XXIII sólo se puede usar para acceder a la playa. La escalera del medio está cerrada por obras. Y el ascensor sigue sin estar operativo.

Las duchas de momento no habrá que desinfectarlas diariamente como recomienda Sanidad, porque este lunes no corría ni una gota de agua por sus tuberías. Están inoperativas.

Sorprende también que los espacios deportivos, esos gimnasios al aire libre que hay en la Ribera y en Fuente Caballos siguen precintados. El deporte de forma individual se puede practicar desde la Fase 1, la playa ya está abierta al público. Pero si contaba con usar estos gimnasios de momento olvídese, siguen precintados, a pesar de que en teoría nada impediría usarlos. Y es más, el desprecinto del acceso a las playas parece haberlo efectuado los propios usuarios, dado que las cintas de la Policía Local siguen ahí colgando de las barandillas en algunos casos, algo que no sucedería si hubiera sido un operario municipal el encargado, se da por hecho que el plástico va al contenedor amarillo.

En la Ribera no les ha dado tiempo ni a culminar el movimiento de arena que se inició semanas atrás y e la zona del Caballa aún son visibles montones de tierra.

Por supuesto no hay redes antimedusas ni balizas ni nada que se le parezca en el agua. Este mediodía, en general, los bañistas respetaban lo de los dos metros y no había mucho problema de espacio en los dos arenales del centro de la ciudad, queda por ver qué pasará llegado el fin de semana. De momento, el Gobierno de la Ciudad, estudia opciones, pero no ha tomado ninguna decisión al respecto, mientras que la mayoría de ayuntamientos costeros del país tienen ya ejecutadas sus soluciones que van desde el uso de la tecnología mediante apps, al más puro y duro control de aforo o la parcelación de la arena. Aquí como hace 6 semanas se sigue estudiando.

Otra cosa que es competencia de Medio Ambiente es el Parque de San Amaro. Sigue cerrado con todos sus senderos. Lo que habría ayudado a descongestionar el Hacho de deportistas cuando había horarios, sigue en plena Fase 2 cerrado para el uso de la ciudadanía. Madrid sin ir más lejos, que este lunes alcanzó por fin la Fase 1 una de las primeras cosas que ha hecho es abrir las grandes zonas verdes de la capital para el uso deportivo y el paseo. Si alguien en el Gobierno puede ofrecer una explicación que no sea la desidia para justificar que el Parque de San Amaro siga cerrado que alce la voz.

Otro Parque, el del Mediterráneo, cuya apertura esperan con ansia viva buena parte de sus fans de toda la vida, sigue también cerrado. Desde este lunes podría abrir con limitación del aforo. Pero tampoco se sabe cuándo volverán los lagos a su esplendor recreativo. Seguramente pronto, dado que el Gobierno parece volcado en anunciar (hasta en tres ocasiones este fin de semana) que trata de "consolidar" a Ceuta como destino turístico seguro, de momento de las Gerencias de las sociedades públicas, ni de la del Parque ni de la de Servicios Turísticos no ha salido el anuncio que encuentre solución a hacer compatible el número de abonos ya vendidos con la apertura de la instalación con aforo limitado.

Siguen precintados los juegos infantiles exteriores, pero porque para esos no hay fecha de vuelta y es probable que se opte por fases más avanzadas para abrirlos. Idea para que no suceda lo de las playas, ayuntamientos como el de Ferrol hace días que han puesto en marcha un plan para revisar su estado y adecentarlos de cara a su futura apertura, aprovechando que ahora están sin uso.