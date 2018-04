La primavera se pasa 5 pueblos y harta a los ceutíes de paraguas

Los memes tienen razón. Casi siempre la tienen. Si usted es uno de los que está harto del paraguas; harto de mirar al cielo y verlo “otra vez” todo oscuro y predispuesto a llorar sobre Ceuta como si le hubieran roto el corazón o le hubieran “robado el mes de abril” o harto de no saber cuándo demonios va a poder tender la ropa sin temor a que quede más mojada que en la lavadora ha de saber que su hartazgo está justificado. Ha llovido -“¡joder que si ha llovido!”, apunta uno al fondo del bar en el que he tenido que parar a tomar un café para no empaparme- en marzo 5 veces más de lo normal. El cielo, la primavera, en Ceuta se han pasado 5 pueblos.

Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En marzo cayeron en Ceuta 337 litros por metro cuadrado a lo largo de sus 31 días según ha registrado la estación local de la agencia un 490 por ciento más que la media de lo recogido en el mismo mes desde 1981 a 2010, casi el quíntuple de lo que sería lo normal atendiendo al registro estadístico de marzo de los 30 años anteriores a esta década. Por si acaso los números no son suficientemente claros, AEMET acompaña esto con etiquetas, la de marzo de 2018 es la de “extremadamente húmedo” para Ceuta, el top de lo que a lluvia se refiere por exceso.

Fue un mes “extremadamente húmedo” y “frío”, la temperatura media fue de 15 grados, medio grado menos que esa media de 30 años en marzo.

¿Y en abril cómo vamos? Pues igual. En abril de 2017 la estación de AEMET en Ceuta recogió 105,8 litros por metro cuadrado, esa cantidad representa el 177 por ciento sobre la media de lo llovido en abril entre 1981 y 2010. Fue un mes calificado como “húmedo”. Sólo en la última semana ya ha llovido más.101,6 litros por metro cuadrado hasta el viernes, en donde a media tarde ya se habían sumado otros 15,2 litros por metro cuadrado. Sólo le martes con 46,6 litros por metro cuadrado recogidos en su práctica totalidad entre las 18 y las 24 horas de ese día se rozó la mitad de lo que llovió el año pasado en todo el mes.

La temperatura media de abril suele estar en los 16,6 grados y de momento el mes también va frío en ese sentido, pero queda más de la mitad y cabe esperar que en algún momento la habitual primavera más bien cálida y seca de Ceuta haga aparición.

Cómo sea, el exceso de marzo y abril parece compensar un otoño y un invierno especialmente seco, esa fue la etiqueta para octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque en febrero se rozó la media con 88,4 litros por metro cuadrado.

Así que sí, estadísticamente usted tiene motivos para estar harto del paraguas, usted y todos, claro. Y sí, estadísticamente lloviendo en marzo 5 veces lo que suele, es normal que el agua se cuele y moje, también, las conversaciones. La buena noticia es que parece que escampa y que en los próximos 7 días al menos no cabe esperar más lluvia, aunque sí habrá nubes y tal y como va la primavera no cabe descartarlo las probabilidades de precipitación en la ciudad según las previsiones de la agencia estatal de meteorología no pasan del 20 por ciento de aquí al miércoles de la próxima semana (incluido), aunque el jueves suben al 35 por ciento.