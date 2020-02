Aróstegui: “Que desaparezca esa turba de trogloditas psicópatas que solo quiere destruir la convivencia”

Comisiones Obreras estará un año más en la Marcha por la Dignidad en recuerdo de las 15 personas muertas en la playa del Tarajal el 6 de febrero de 2014. A la cita acudirá, además de miembros de la federación de Ceuta, María Dolores Santillana Vallejo. Secretaria Confederal de Empleo y Cualificación Profesional, que ha llamado además a luchar frontalmente contra “los mensajes de odio y xenofobia de la derecha y la ultraderecha”. En este marco, CCOO planteará al Gobierno de Pedro Sánchez la creación de una Agencia Estatal de las Migraciones, el fin de las devoluciones en caliente y una respuesta “contundente” contra los mensajes xenófobos y racistas. “Este país necesita a todas las personas independientemente de su origen”, ha remarcado Santillana.

Una lucha contra la ultraderecha y el discurso del odio y los mensajes racistas que resuena especialmente en Ceuta con el auge de Vox y tras la reciente polémica suscitada por la filtración de mensajes, supuestamente de un grupo interno de la dirección Vox en Ceuta, con contenidos claramente islamófobo. “CCOO es un forma baluarte en la defensa de los valores democráticos y beligerante contra el racismo, la xenofobia, el machismo o cualquier otra tendencia excluyente y loo decimos porque en nuestra ciudad estamos asistiendo a una virulento auge d ella ideología de extriwmja derecha que de alguna manera está poniendo en jaque nuestra ciudad y nuestro futuro y CCOO quiere decir con rotundidad que quienes quieran propagar la semilla del odio en nuestra ciudad se van a encintar en frente con CCOO”.

“Esos mensajes de WhatsApp que han circulado”, continua Aróstegui, “no han ofendido solo los musulmanes de Ceuta, a mi, que no soy musulmán también me ofenden, a CCOO, que no tiene confesión religiosa, también le ofende y está sucediendo en nuestra ciudad de una manera especialmente dolorosa” y vamos a combatir esos movimientos fascistas que están minando la convivencia en nuestra ciudad. En Ceuta necesitamos que desaparezcan de una vez por todas esa turba de trogloditas psicópatas que solo quieren enemistar a unos contra otros y destrozar la convivencia en esta ciudad”.

Para CCOO, los valores democráticos, “el código ético más avanzado de la humanidad”, no pueden entra en un proceso de involución “por culpa de unos exaltados que ni entienden esta ciudad, no quieren a esta ciudad cio quieren a quienes aquí vivimos”. Aróstegui insiste en que “queremos Ceuta como es” no como pretenden que sea los “herederos de la pata del Cid”.