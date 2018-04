Caballas denuncia que las tasas de plaza de aparcamiento no son de aplicación a discapacitados

Una “falta de sensibilidad” y una ilegalidad, a juicio de Caballas. Un “despropósito sin límites” pues se e4stá aplicando no solo una ordenanza de hace dos décadas sino que en su base imponible, alegan los localistas, no se precisa en ningún momento que sea para plazas de parking para discapacitados.

Desde Caballas reiteran su compromiso de redactar una ordenanza alternativa “para que no se pueda gravar injustamente al colectivo de discapacitados, lo que tiene que hacer el Gobierno es fomenta5r la accesibilidad defender a los colectivos vulnerables y no con un feroz afán recaudatorio aplicarles una tasa en cuyo base imponible no están reflejados.