Caballas pide al Estado un plan de reconversión de la economía de Ceuta

Caballas llevará a Pleno una propuesta para que la Asamblea exija al Gobierno central una solución al problema del desempleo agravado además por “el notable descenso de la actividad económica en el sector privado”.

Para ello proponen exigir al Gobierno de la Nación la implementación de un “Plan Cuatrienal de Sostenimiento del Empleo”, dotado con al menos quince millones de euros anuales, “que garantice unos niveles mínimos de calidad de vida a las familias desplazadas del mercado laboral”.

“La Asamblea de Ceuta no puede tolerar este proceso de empobrecimiento desde una posición de connivencia culpable. Tenemos la obligación de luchar con todas nuestras fuerzas para defender a nuestra gente de una calamidad cada vez más cercana, cada vez más palpable, cada vez más agresiva”, defienden, recordando que Ceuta no es la primera en sufrir una crisis similar: “Por diversos motivos, hechos similares se han producido en otros lugares de España que han tenido que hacer frente a procesos de “reconversión” de sus economías”. Y recuerdan que “en todos ellos, los poderes públicos intervinieron de manera activa y determinante aplicando medidas y programas cuya finalidad era paliar los efectos inevitables de una crisis sin solución a corto plazo. ¿Por qué Ceuta tiene que ser diferente también en esto? ¿Dónde están ahora quienes se llenan la boca de falso patriotismo? ¿Acaso Ceuta no es tan española como Burgos o Antequera? ¿Por qué siempre Ceuta resulta castigada con la indiferencia, la indolencia o el ostracismo?”.

.