Caballas pide a Vivas que rompa con Vox y busque nuevas alianzas “si no quiere dinamitar la convivencia”

Para Mohamed Ali líder de Caballas, unas de las formaciones que junto a PSOE, MDyC y Unidas Podemos se sumaron a la manifestación contra el racismo y el discurso ultra de Vox, los miles de ceutíes que secundaron la convocatoria lanzaron un mensaje claro al Gobierno: “Ceuta es una ciudad diversa y multicultural y solo desde la fraternidad de todos los ceutíes podremos construir una Ceuta de futuro y prospera”.

Mensaje que, a juicio de Alí “debe instar al Gobierno del PP a pensar que si quieren una ciudad cohesionada, si no quieren una ciudad fracturada, si no quieren dinamitar los cimientos de la convivencia, deben dar un paso y romper claramente con Vox, romper definitivamente con discursos que no ayudan a la convivencia y discursos como el del señor Abascal o de los concejales de Vox en Ceuta, el señor Verdejo y el señor Redondo, que lo único que hacen es intentar ridiculizar, subestimar, difamar e insultar a miles de ceutíes que han tenido el orgullo, el compromiso y la convicción de defender la convivencia en Ceuta y de plantar cara al racismo y al fascismo”.

Desde Caballas instan a Vivas a tomar nota: “No puede tardar un minuto más en dejar de apoyar y de apoyarse en este tipo de posiciones totalitarias de verdad, como las de Vox, y que atentan claramente contra la convivencia e intentar construir en un escenario muy difícil para la ciudad, nuevos apoyos y nuevas alianzas que puedan dar estabilidad y arrinconen y quiten el protagonismo en la ciudad a discursos de extrema derecha que solo perjudican al interés general de los ceutíes”.