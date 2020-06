Caballas reprocha a Vivas que “cuatro votos cuentan más que la convivencia y la libertad de prensa

Desde Caballas, su líder Mohamed Alí, a preguntas de los periodistas, ha mostrado “total solidaridad y total apoyo los medios de comunicación perseguidos por ejercer su profesión” con el nuevo plan de comunicación elaborado por el Gobierno a instancias de Vox.

“El Gobierno tiene la responsabilidad de no atender a determinados planteamientos que lo único que hacen es perseguir a la gente porque no les cae bien, o sea, hay unas lineas editoriales, unas noticias, que no les caen bien y señalan y eliminan a los medios que no les gustan”, exige Alí al Ejecutivo de Vivas, aunque, considera que “es imposible”, que “retorne al sentido común y la coherencia”, aunque mucho se teme que “cuatro votos cuentan mucho más que el interés general, que la estabilidad, que la convivencia y que la libertad de prensa”

Mohamed Alí recuerda que ya pasó en el Pleno de Presupuestos, “en el que se señaló a determinadas ONG como Mujeres Progresistas, con Enfermos sin Fronteras y ahora se ha hecho con medios de comunicación”. Una deriva peligrosa, la que está tomando el Ejecutivo de Vivas, advierte Mohamed Alí: “Hace un flaco favor los medios de comunicación en general, cada uno tiene su linea editorial, cada periodista plantea las cosas de una forma y en democracia hay que aceptarlo”