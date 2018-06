Caballas sigue creyendo que los Presupuestos Generales no resuelven los problemas de Ceuta

A Caballas parece darle igual el juego político nacional y el cambio de gobierno en Moncloa. Su líder, Mohamed Alí, ha abundado este lunes en las críticas ya vertidas por la formación al texto de los Presupuestos Generales del Estado aprobados apenas hace 10 días por el PP y que ahora tendrá que defender y ejecutar el PSOE ante las enmiendas ya anunciadas en su presentación, aunque no en su contenido, del propio PP. Para Caballas los presupuestos tal y como están no ayudan a resolver los problemas de Ceuta, independientemente de qué siglas los ejecuten o los defiendan.

“Vamos a seguir exigiendo con la misma intensidad, si no más, al nuevo delegado del Gobierno un cambio de política para Ceuta. Rechazamos los Presupuestos Generales del Estado porque entendemos que no satisfacen los problemas de Ceuta. Creemos que la frontera no puede permanecer ni un minuto más en esas condiciones y en materia de educación, sanidad, paro, pobreza, vamos a mantener la intensidad que hemos mantenido en los últimos años”, ha explicado Alí.

Ahora que el PP anuncia que los enmendará en el Senado, Alí sí espera que al menos las partidas que ya se han destinado a Ceuta no se recorten, como por ejemplo la de las bonificaciones del transporte.

“Hay cosas que en teoría no deberían formar parte de las armas arrojadizas de los partidos nacionales. Desde nuestra humildad y en la medida que podamos influir en partidos nacionales que están en el congreso, sea Podemos, Compromís o Equo, todo lo que sea bueno para Ceuta lo vamos a defender siempre. Pero repito, los Presupuestos en sí mismos no atienden con justicia a la Ciudad de Ceuta y por eso creemos que se tienen que modificar”, ha abundado Alí.

Eso sin dejar de pedir que se modifiquen para añadir “más inversión real en infraestructuras en la ciudad, más inversión en vivienda, en educación y sobre todo en la frontera”.

Sin tabúes con Marruecos

Alí , preguntado por el nombramiento del único ministro que se conoce ya, el catalán Jospe Borrell, ha pedido que sea el que sea “ponga a Ceuta en las prioridades de las relaciones con Marruecos. Creemos que Ceuta ya no puede ser tabú en cualquier tipo de diálogo o encuentro con el país vecino. Nosotros vivimos aquí y padecemos los problemas de la frontera y no nos merecemos que se nos represente con la máxima intensidad y por eso vamos a exigirlo como lo hemos exigido en los años anteriores”, ha opinado Alí.