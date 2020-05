La Caravana de coches de Vox recorrerá Ceuta desde el Recinto a Delegación, pasando por la sede del PSOE

Una solicitud que se presentó como es preceptivo hace ya una semana ante la Delegación del Gobierno de Ceuta no ha recibido respuesta “y tras 72 horas se entiende concedida la autorización por silencio positivo”, aclaran. “El punto de partida será el Centro de Salud del Recinto, de ahñi bajará hasta la calle Padilla, y desde ahí se hará una ruta circular que pasará por la calle Daoiz, frente a la sede del PSOE en Ceuta, para acabar en Delegación del Gobierno y volver al inicio”, detallan

El partido de ultraderecha llama a todos los ceutíes a participar en esta caravana “nos hayan votado o no e incluso aunque nunca nos vayan a votar”. VOX defiende que todos los ceutíes tienen la libertad de reunirse y manifestarse. “España se pone en pie y grita libertad y no solo es Madrid o solo es un barrio. Es toda España: Salamanca, Valladolid, Sevilla... y en un solo grito: libertad y Gobierno dimisión”, animan citando a Buxadé.

Eso sí, VOX invita a los ceutíes a acudir, “respetando las medidas de distanciamiento social y en vehículo, a esta manifestación y a hacerlo con sus banderas de España”.

El domingo, Ceuta estará aún en fase 1, por lo que permite el uso compartido de vehículos privados limitado a dos personas por fila, siendo obligatorio el uso de mascarilla. No obstante, las personas que residan la misma vivienda podrán compartir un mismo vehículo con la única limitación del número de plazas autorizadas para el mismo y sin necesidad de usar mascarilla.

A priori, el derecho a manifestación no está limitado en el estado de alarma, pero manifestarse no es tampoco una de las actividades para las que está permitido el uso del vehículo, como son acudir a casa de un familiar o allegado, siempre y cuando no implique desplazarse a otra provincia y que no se superen las 10 personas por reunión; acudir a supermercados, tiendas, centros sanitarios o lugar de trabajo; desplazarse hasta peluquerías y demás comercios abiertos al público desde el 4 de mayo; acudir a terrazas de establecimientos hosteleros, que podrán abrir al público a partir de este lunes; o acudir a instalaciones que permitan el deporte al aire libre.