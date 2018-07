Carreira descarta crear bolsas de empleo para el hotel municipal, donde rechaza que haya "enchufados"

Emilio Carreira, que preside el Consejo de Administración de la sociedad pública Puerta de África, que gestiona el hotel municipal, ha explicado este martes en el Pleno en respuesta a una interpelación del MDyC que para cubrir sus necesidades de personal desarrolla múltiples programas formativos o sociales en colaboración con distintas entidades y, cuando necesita mano de obra formada o para cubrir bajas a largo plazo "se ha recurrido a bolsa de trabajo o la promoción interna".

En otros casos "se ha utilizado al SEPE pero el dedo jamás porque como a mí no me ha enchufado nunca nadie a mí tampoco me gusta que se haga". "En el hotel van a trabajar los mejores para que compita y sea el mejor de Ceuta porque una bolsa de empleo en ese tipo de negocio sobre el papel garantiza mucho pero en la práctica, nada", ha advertido.

El consejero ha "consultado" si para un negocio como el del hotel convendría crear una bolsa de empleo y la conclusión parece que es negativa, que daría más problemas que beneficios. "Cientos de personas pasan cada año por allí y usted puede ver que apenas se repiten los nombres", ha prometido a la portavoz localista, a quien ha pedido que le señale a cualquier "enchufado" y "no volverá a hacerlo". Otra cosa es que "personas que se revisten de representantes sindicales crean que deben o pueden dirigir el hotel" y con eso no está de acuerdo.

La portavoz del Movimiento ha insistido en que algún caso de aparente chanchullo se ha producido o intuido "por el procedimiento del famoso engrasador", esto es, pidiendo un perfil extraordinariamente concreto, ajustado como un guante a un individuo concreto, en el Servicio de Empleo Público Estatal.