Ceuta se quedará este verano sin Feria y sin ningún otro evento multitudinario

El Desastre de Annual en 1921, la Guerra Civil en 1936 y la pandemia de la enfermedad del coronavirus en 2020. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha confirmado este lunes que, atendiendo a las recomendaciones de los especialistas sanitarios, este verano no habrá Fiestas Patronales en Ceuta conforme al modelo tradicional de casetas y multitudes. No solo eso. Tampoco ningún otro evento susceptible de generar gentío.

"Vamos a suspender cualquier acto de la naturaleza que sea que implique una aglomeración de personas, por lo que no tendremos Feria, algo que según el cronista oficial solo ha pasado durante el último siglo en 1936 por la Guerra Civil y en 1921 por el Desastre de Annual, lo que nos da una idea de la envergadura del reto al que nos enfrentamos”, ha subrayado el presidente, que se ha mostrado convencido de que “la inmensa mayoría” de los ceutíes van a “entender” esta decisión.

Este será, por tanto, un estío para disfrutar de las playas, los montes y los parques. Y de soledad, al menos no de muchedumbres. Sobre el litoral el líder del Ejecutivo local no ha querido precipitarse y ha asegurado que la Consejería de Medio Ambiente está en contacto con otros ayuntamientos y Autonomías para optar por la mejor opción para ordenar el disfrute de la orilla del mar de la mejor manera y con la mayor seguridad posible.

De momento, aunque Ceuta ha entrado este lunes en la fase 1 de la desescalada, los arenales siguen cerrados. "Hemos superado el corte del Ministerio de Sanidad, algo que trae consigo un cierto alivio del confinamiento, un primer paso para volver a una vida cotidiana normal para todos que también significa el inicio del rodaje para algunas actividades económicas muy importantes como el comercio, la hostelería o los servicios tras dos meses de cierre", se ha congratulado el líder del Ejecutivo local.

Vivas ha reconocido en rueda de prensa que "no es fácil levantar la persiana", aunque se ha alegrado porque "ese conjunto de comercios, bares, restaurantes, cafeterías y peluquerías son un pilar fundamental para nuestra ciudad: su supervivencia es la de Ceuta y nos alegramos de que puedan empezar a rodar".

No obstante, ha advertido que "esto no puede significar relajación ni bajar la guardia porque no se ha ganado ni la batalla ni mucho menos la guerra”. Por ello ha exigido “prudencia” y “responsabilidad” en cada comportamiento individual para no tener que “desandar” el camino recorrido con “esfuerzo y sacrificio”.